Con le taglie che variano da una marca di abbigliamento all’altra – e persino in base alla latitudine – acquistare abiti della propria misura è tutt’altro che un gioco da ragazzi. Molti, inoltre, odiano fare la coda per potersi provare i vestiti, così come richiedere degli antipatici resi al negozio. Fortunatamente per ogni singolo indumento esiste un trucco per capire la taglia corretta. Dalle camicie ai jeans, passando per le giacche, i pantaloni e le magliette, d’ora in poi acquistare un capo della misura giusta diventa un’impresa possibile: a patto di seguire una serie di indicazioni.

La camicia è il capo elegante per eccellenza, quando si parla di moda maschile. Certo, un modello su misura non teme confronti in termini di stile, tuttavia esiste una tecnica quasi infallibile per individuare la propria taglia in poche mosse. Bisogna innanzitutto prendere le misure tra spalla e collo, stando attenti che il giro braccio non tiri o sia troppo largo. Per quanto riguarda il colletto, poi, è bene che anche questo calzi a pennello, una volta chiuso il bottone più in alto. Il dito indice, ad esempio, dovrebbe entrare senza fatica (non certo l’intera mano).

Parlando di pantaloni, invece, il segreto sta nella cinta. Il giro-vita deve infatti essere ben aderente al ventre, ma senza stringere. Anche qui la «prova dell’indice» è un buon metro di giudizio per la vestibilità. Se passare col dito da fianco a fianco risulta troppo facile, allora la taglia è troppo larga per i nostri standard.

Una leggera distinzione si può fare tra pantaloni e jeans. Per questi ultimi infatti è possibile saltare a pie pari la fase di prova in camerino se si padroneggia la cosiddetta «tecnica dell’avambraccio». Se la distanza da un fianco all’altro è uguale a quella tra il proprio gomito e il pugno, allora la misura è quella giusta.

Può un uomo dirsi davvero elegante senza una giacca di qualità? Di certo questo capo deve rispettare la stessa regola del giro-spalla di cui abbiamo già parlato per la camicia. Il tessuto qui non deve né tirare, né tanto meno risultare floscio. Per avere un’ulteriore conferma si può chiudere il primo bottone ed assicurarsi che il bavero scenda in maniera dritta, senza che si crei alcun rigonfiamento o ansa all’altezza del collo.

Un’ultima menzione, anche se si tratta di un capo leggermente meno elegante dei precedenti, la merita la maglietta. Come sceglierne una della misura adatta? È sufficiente appoggiarla sulla schiena, verificando che le cuciture sulle spalle di quella che indossiamo corrispondano a quella che ci interessa. Chiaramente l’aiuto di un amico o della propria partner è sempre molto gradito.

