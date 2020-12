Per Capodanno l’obiettivo è uno solo: brillare più che mai. Non è necessario presenziare a feste di gala o fare grandi cenoni per doversi vestire, truccare e acconciare in modo elegante. Non servono altre giustificazioni: chi ben comincia è a metà dell’opera, quindi tanto vale salutare il 2021 presentandosi al massimo.

Una volta fatta la scelta dell’abito, bisogna trovare la soluzione make-up che meglio si abbina al resto del look, strizzando l’occhio alle tendenze del 2020 e allo stesso tempo optando per combinazioni che mettano in risalto i lineamenti del volto.

Occhi e labbra devono essere in primo piano, ma senza esagerazioni. Nella palette dei trucchi, quindi bisogna optare per le tonalità delle feste, cercando di abbinare al meglio i colori per ottenere un risultato armonico. Il must per Capodanno è, senza dubbio, il rossetto rosso. Dalle nuances più accese fino ai glitterati, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Il consiglio è optare per una tonalità che bilanci bene il trucco scelto per gli occhi, preferendo magari un lipgloss rosato e volumizzante, qualora l’ombretto sia di tonalità scure.

Per mettere in risalto gli occhi si può giocare con lo smokey eyes. Come al solito, il nero sta bene a tutte, ma per smorzare un po’ l’effetto total black—senza perdere grinta—lo si può mescolare con altri colori. Una sfumatura viola, infatti, contribuisce a dare profondità allo sguardo; una puntina d’oro, invece, dà un tocco glamour.

Se, invece, si preferisce un make-up più personalizzato, vale la pena considerare le sfumature che meglio si abbinano al colore dei propri occhi. Iridi verdi e azzurre sono valorizzate da tonalità calde, come il rosa, l’arancione e il bronzo. Per definire meglio la rima delle palpebre e dare maggior brillantezza al trucco, si può poi usare un eyeliner nero, da accompagnare con un’abbondante dose di mascara.

Gli occhi scuri, invece, guadagnano sensualità e mistero, se abbelliti con uno smokey eyes dalle sfumature viola e verdi, a patto che siano glitterate. Per definire lo sguardo, poi, un eyeliner oro risulterà perfetto, in pieno stile festivo.

Per non correre il rischio che il make-up si sciupi nel corso dei festeggiamenti si possono adottare alcuni accorgimenti per fissarlo al meglio alla pelle del viso. Innanzitutto non bisogna dimenticare il primer, che farà durare i cosmetici più a lungo e, in più, risaltare al meglio i colori. Essenziale, poi, è un velo di cipria trasparente, che renderà l’incarnato più brillante e fresco. Infine meglio optare per un mascara waterproof per festeggiare senza pensieri tutta la notte.

©CdT.ch - Riproduzione riservata