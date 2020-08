All’arrivo della bella stagione c’è chi subito si trucca meno – o smette del tutto – e chi invece non rinuncia alla propria beauty routine nemmeno in riva al mare. A fare la differenza sono le proprie abitudini e preferenze. L’idea che quando ci si espone al sole il trucco sia off limits è infatti un tabù da sfatare. Non è vero né che danneggia la pelle, né che cola al primo raggio. I prodotti make up attualmente in commercio donano un aspetto fresco e curato, hanno un filtro di protezione solare e sono a prova di irritazioni.

Ma partiamo dalle basi. Per quanto riguarda il fondotinta, ce ne sono sia di liquidi che di compatti, ma il consiglio è di sostituirlo con una BB Cream colorata, più leggera e idratante. Se non si usa in abbinamento a una protezione specifica contro i raggi UVB e UVA, va scelta con SPF alto, così che eviti il rischio di scottature e invecchiamento precoce della pelle. Occorre però ricordarsi che un prodotto di questo tipo se non è impermeabile va riapplicato dopo ogni lungo bagno. Se si desidera un tocco glamour, si può utilizzare un illuminante su zigomi, arco di Cupido, centro della fronte e dorso del naso: l’importante è che sia liquido o in polvere, a seconda della consistenza del fondotinta o della BB cream.

Passando poi agli occhi, l’alleato principale è il mascara, che fa la differenza in caso di ciglia chiare o corte. Per resistere all’acqua e al sudore deve essere waterproof, cioè idrorepellente. Lo stesso vale per gli ombretti: per essere a lunga tenuta è meglio siano in crema, stick o matitone. Questo perché i pigmenti di polveri o kajal, oltre a sbavarsi facilmente, possono reagire al sole provocando irritazioni di pelle e mucose. Anche eyeliner e gel per sopracciglia devono essere waterproof. L’importante è ricordarsi che tutti questi cosmetici vanno rimossi con uno struccante oleoso specifico.

Infine, dato che sul viso abbronzato una bocca colorata risalta meglio, ci sono varie alternative anche per le labbra. Durante l’esposizione al sole è da preferire un balsamo idratante colorato con SPF alto (meglio se con acido ialuronico o vitamina E, antiossidante), oppure, per un effetto più lucido, un gloss con filtri UV. Verso l’orario del tramonto, o per il momento dell’aperitivo, le due soluzioni più a lunga tenuta sono la tinta labbra sotto forma di rossetto liquido e il matitone mat.

Ma per essere davvero pronte per la spiaggia o la piscina non va dimenticato un ultimo dettaglio: lo smalto sulle unghie. L’importante è che sia anch’esso long lasting!

