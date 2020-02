Ci sono dei momenti in cui si sente l’esigenza di staccare la spina e di concedersi qualche ora all’insegna del divertimento e dello svago in discoteca, in compagnia degli amici più cari. Quando ci si prepara a queste serate, in cui finalmente si possono allentare lo stress e la tensione accumulati nel corso di una settimana impegnativa, una delle prime domande che spesso ci si pone è la seguente: «Che cosa mi metto?».

Fuori dagli schemi

In questi momenti, quello che conta è scegliere un look in grado di aumentare, in chi lo indossa, le sensazioni di sicurezza e benessere. Al tempo stesso, però, andare a ballare è anche una di quelle occasioni in cui lasciarsi un po’ andare, scegliendo un look luccicante e fuori dagli schemi. Si potrebbe pensare che trascorrere una serata in discoteca faccia rima con minigonna e tacchi alti, ma in realtà sono moltissime le opzioni a disposizione.

Le opzioni

La prima soluzione è quella rappresentata da un abito nero, da impreziosire con accessori colorati o da sdrammatizzare con una giacca in pelle. Nel momento in cui si compie questa scelta, tuttavia, è importante fare attenzione a non scoprirsi troppo: meglio quindi evitare scollature o trasparenze eccessive. Di grande effetto sono anche gli abbinamenti che permettono di essere eleganti e audaci al tempo stesso: via libera all’accostamento tra una giacca e un mini top, da accompagnare a un chocker (una collana aderente) e un trucco luminoso.

Perfetti per l’occasione anche una tuta dai colori neutri o un look composto da pantaloni a palazzo e blusa leggera. In queste occasioni, poi, si può osare anche con i classici jeans, purché vengano scelti nelle versioni di maggiore tendenza, ossia i mom jeans: questi modelli a vita alta non sono aderenti ma scendono dritti lungo la gamba. Per un look impeccabile, il capo va abbinato a un body o a una maglietta corta, lasciando scoperta soltanto una piccola porzione di addome.

©CdT.ch - Riproduzione riservata