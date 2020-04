Mentre i musei di tutto il mondo sono chiusi per pandemia, c’è chi riesce a godersi opere d’arte in tutta tranquillità. È il caso di Pandoro e Tiramisù, due gerbilli che hanno la fortuna di avere due padroncini fuori dal comune.

Per vincere la noia della clausura forzata, Filippo Lorenzin (@filippo_lo) e la sua compagna Marianna, due giovani che vivono e lavorano a Londra ma costretti a casa a causa del coronavirus, hanno pensato bene di ricreare uno spazio artistico per i loro piccoli animali da compagnia.

Da una parte Filippo, che lavora presso il Victoria and Albert Museum, si è dedicato alla costruzione in cartone della stanza, dall’altra Marianna ha realizzato quadri celebri con protagonisti, appunto, i due roditori, dando libero sfogo alla sua creatività.

È nato così un museo in miniatura al quale non manca davvero nulla: ci sono le opere, la panca al centro dove sedersi per ammirarle, una mini descrizione dei quadri e anche un cartello che indica ai “visitatori” di non masticare (ogni riferimento ai due simpatici roditori è casuale).