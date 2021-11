Come ogni Natale, se da un lato il gusto personale decreta le decorazioni che useremo in casa, per gli appassionati e attenti alle tendenze ci sono dei colori che saranno i protagonisti delle feste. Quest’anno in assoluto il viola e l’oro sono grandi attori sulle tavole, sugli alberi di Natale e nel vestire le nostre case. Un binomio certamente inusuale ma che, a detta degli esperti del decor, è perfetto per dare un tocco glamour e caldo all’ambiente.

Per rendere poi ancora più suggestivo il tutto, fondamentale è scegliere come base delle luci bianche dal tono caldo. I tradizionalisti ovviamente possono optare per il classico color rosso, su un bellissimo albero innevato; via libera anche ai toni del bianco e del blu per chi ama l’effetto «ghiaccio», soprattutto se arricchito dalle luci a tono freddo. Per i tecnologici quest’anno la tendenza è data dalle luci multicolor che si accendono con il battere le mani, che creano giochi di luce incredibili e che sono state lanciate anche dall’influencer Chiara Ferragni. La tendenza, per rimanere sempre legati all’oro, propone anche l’uso di palline glitterate o addobbate con strass, come pure le originali palline trasparenti con perline e piume; in commercio esistono anche delle varianti che permettono d’essere personalizzate, fino a quelle nelle quali è possibile inserire delle proprie foto.

Un Natale questo, il primo forse apparentemente «normale» dopo la pandemia, che riscopre anche i valori delle piccole cose, della naturalezza e che strizza l’occhio anche all’eco-sostenibilità. Per delle feste hand-made è possibile scegliere materiali quali il feltro, il legno, cartoni, bacche, cortecce, pigne, rametti di abete e foglie che si possono ritagliare, unire o dipingere per creare i propri addobbi; un’idea perfetta anche per coinvolgere i bambini e accendere la loro creatività.

Queste soluzioni sono perfette anche per realizzare dei centrotavola, le ghirlande per la porta, i segnaposto o abbellire delle candele posizionate su un mobile antico. Anche il vintage ha un sapore che rievoca ricordi ed emozioni: mixare accessori moderni con quelli tradizionali come decori in legno, soldatini, bastoncini di cannella e fette d’agrumi, portano alla mente il Natale di un tempo, dove al posto dello sfarzo si viveva l’intimità della festa. Idee differenti per raccontare veramente un meraviglioso Natale.

