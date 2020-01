L’abbigliamento invernale fa spesso rima con comodità e calore. Optare per questi accessori non significa però rinunciare allo stile, anzi. Cappelli, guanti, sciarpe e foulard, infatti, possono diventare il tocco decisivo per un look di tendenza, specie per la moda femminile.

Innanzitutto, come hanno già mostrato le maggiori passerelle, il colore è un alleato prezioso nel mitigare la stagione grigia. Le tinte più apprezzate sono il bordeaux, il rosso e il fucsia, ma anche il blu, il marrone e il nocciola. Per chi ama osare ci sono anche tantissime sfumature di verde - come il lime muschio e lo smeraldo - senza contare l’oro e l’argento, da sempre gettonati nel periodo delle feste.

Un altro classico invernale sono i guanti. La novità di quest’anno sono i modelli lunghi, anche fino al gomito. Per quanto riguarda i materiali, poi, non c’è che da scegliere

L’accessorio più diffuso in questi mesi, anche per una questione di comodità, sono le sciarpe. Continua il successo dei modelli dalle misure abbondanti, meglio se lavorati a maglia. Bene anche le versioni lunghe fino al ginocchio, a mo’ di stola. Se si sceglie la tinta unita non si sbaglia mai, ma perché non provare una fantasia più estrosa, come le stampe floreali o i foulard con motivi animalier? È proprio attraverso accessori di questo tipo che la moda diventa anche espressione del carattere.

Un altro classico invernale sono i guanti. La novità di quest’anno sono i modelli lunghi, anche fino al gomito. Per quanto riguarda i materiali, poi, non c’è che da scegliere. Pelle, seta, eco pelliccia e nappa: il consiglio è di abbinarli a scarpe e borse. Le frange sono il dettaglio decisivo per chi vuole distinguersi, anche se è bene fare attenzione a non esagerare con l’eccentricità.

Tornati prepotentemente di moda nell’ultimo periodo, anche i cappelli non conoscono crisi. Il capo principe, in questo senso, è la versione a tesa media e dritta, che garantisce un effetto definito «drama», perché ricorda quelle pellicole di Hollywood datate che fanno tanta tendenza ancora oggi. Adagiato su un capello sciolto è l’ideale, specie se abbinato ad un foulard. In molte hanno poi riscoperto il cappello «alla pescatora», in particolare nella sua versione nera in pelle o similpelle.

Per una chioma all’insegna dello stile, infine, molte case di moda hanno recuperato i fermagli-gioiello per capelli. Ad arricchirli ci sono perle, fiocchi, catene e strass. Alternandoli ad una fascia colorata o a un cerchietto si potrà contare sempre su un’immagine fresca ed esclusiva.

