La conformazione politica dei nuovi Municipi e Consigli comunali ticinesi passa dal Palasport di Bellinzona. Qui sono in corso le operazioni di spoglio. Le primissime cassette in legno contenenti le schede sono arrivate a mezzogiorno in punto dai Comuni di Minusio e Bellinzona, in maniera ovviamente solo parziale perché si poteva esprimere la propria opinione elettorale fino appunto alle 12 in punto. Sono duecento gli addetti allo spoglio: se in tempi normali lavoravano contemporaneamente, con la pandemia e le relative norme di distanziamento sono divisi in due turni da 100 persone, motivo per cui i risultati, come noto, arriveranno più lentamente rispetto ai precedenti appuntamenti con le urne. Entro notte dovrebbero esserci tutti i Municipi eccetto quelli dei principali centri, attesi entro le 12 di domani. Per i Legislativi, che abitualmente arrivavano già la domenica, occorrerà invece attendere presumibilmente martedì. Il primo turno di spoglio è partito dopo pranzo; il secondo si attiverà verso le fine del pomeriggio. Tutti i collaboratori, dipendenti dell’amministrazione cantonale in vari ambiti, dalla cancelleria dello Stato al Centro sistemi informativi, sono stati sottoposti ad un test rapido, e tutti ovviamente devono lavorare muniti di mascherina.