Intanto abbiamo visitato alcuni seggi di Lugano e le persone non erano moltissime. Nonostante le misure di sicurezza (si poteva entrare unicamente uno per volta) non si sono quasi mai create file. Ma perché aspettare l’ultimo giorno, abbiamo chiesto ad alcuni elettori, per votare? «Ne ho approfittato – ci ha risposto una signora al seggio di Piazza della Riforma – per fare due passi e magari incontrare qualcuno. Ma non è che abbia visto molte altre persone». «Non ho mai votato per corrispondenza – ci ha invece spiegato un’altra signora – e anche stavolta ho preferito presentarmi di persona. Non chiedetemi perché, ma così mi sembra di dare al mio voto un peso maggiore. Fare uno sforzo in più per dare una certa solennità all’elezione».