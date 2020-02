Achille Lauro diventa Elisabetta I

«Achille Lauro è talmente avanti che è già a lunedì». Così Fiorello ha commentato l’ennesima provocatoria ma azzeccatissima performance di Achille Lauro che nel suo ultimo defilée sul palco dell’Ariston è tornato in epoca rinascimentale vestendo i panni di Elisabetta I. «Sono stato molto colpito dalla sua indipendenza, di cui aveva fatto un vero e proprio baluardo. Mi è parso il personaggio più adatto per chiudere la serie di performance con cui, in queste sere, ho unito personaggi che in modi diversi mi hanno ispirato attraverso modalità altrettanto differenti di esprimere e vivere la libertà - ha dichiarato Lauro spiegando il suo travestimento. «Elisabetta I è riuscita a fregarsene, a tener testa agli uomini con cui si confrontava: lo faceva anche attraverso il suo aspetto, indossando abiti larghi sulle spalle, per rendere la propria fisicità imponente quanto la propria personalità e per non essere mai inferiore ai propri interlocutori maschili». Un mito!