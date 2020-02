Bugo pianta in asso Morgan....

Ennesimo colpo di scena legato alla coppia Bugo e Morgan che già giovedì aveva minacciato di abbandonare la gara per un resunto boicottaggio da parte dell’orchestra. Una trentina di secondi dopo l’inizio dell’esibizione, Bugo mentre Morgan stava massacrando vocalmente il brano, ha improvvisamente abbandonato la scena. La musica a quel punto si è interrotta tra l’imbarazzo di tutti: di Morgan che non ha capito cosa stava succedendo e che è corso dietro le quinte a rincorrere (inutilmente) il collega. E, ovviamente, dei due presentatori che hanno cercato di sdrammatizzare quello che però, a questo punto, è diventato un caso. Che chissà come finirà....