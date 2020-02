Dal coniglio-Fiorello alla sensualità di Dua Lipa

Prosegue la quarta serata sanremese in cui la gara va – come i giorni precedenti – a rilento a causa dei troppi interventi extra. Tra i tanti quello di Fiorello che «con il trucco di Maria De Filippi, la testa da coniglio in mano e la tutina di Achille Lauro» canta «Montagne verdi» sulla musica di «Generale» di De Gregori; la performance della superstar di origini albanesi e kosovare Dua Lipa che canta e balla il singolo «Don't start now» e Tiziano Ferro che dopo le polemiche (polemiche?) con Fiorello, intona con lui «Finalmente tu» per poi tornare sulla scena e riproporre la storica «Portami a ballare» di Luca Barbarossa.. Sul fronte della gara nulla di rilevante rispetto alle prime esibizioni e ai risultati parziali della giurie: Francesco Gabbani, in testa alla graduatoria, sembra candidarsi prepotentemente alla vittoria....