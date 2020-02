E all’improvviso appare Novak Djokovic!

Grande sorpresa all’Ariston. che lascia di stucco anche il presentatore Amadeus. In platea spunta infatti il tennista serbo Novak Djokovic, da sempre un fan sanremese anche perché da giovanissimo ha a lungo (come ha ricordato) frequentato la Riviera di Ponente. E con il quale Fiorello e Amadeus non solo scherzaano ma addirittura intonano una canzone di Ramazzotti.