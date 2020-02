E Fiorello diventa De Filippi

Ben ritrovati dalla Sala Stampa del Teatro Ariston per seguire in diretta la seconda serata del 70. Festival di Sanremo, Serata che avrà il compito di designare i secondi semifinalisti della competizione «Giovani» e far scoprire le altre 12 canzoni dei «Big». Ma in attesa di tutto ciò Fiorello, dopo essersi presentato la prima sera vestito da prete, ha mantenuto la sua promessa. «Se facciamo ascolti record mi vesto da Maria De Filippi...» aveva detto. E infatti vestito con tacchi, parrucca bionda, abito nero, l'immancabile caramella in bocca, ha provato a imitare la conduttrice di Canale 5. "Il problema è una parola sola: Techetechetè, questa cosa rimarrà per sempre, ma io ho una famiglia a casa", ha poi ironizzato.