Finalmente la gara!

C’è voluta più di un’ora e mezza per dare - finalmente - il via alla gara dei «Big». Dopo un lunghissimo cazzeggio di Fiorello con tanto di balletto (prima) e cantatina (dopo) il primo a calcare la scena è l’inossidabile Piero Pelù, incontrastata icona del “tamarrock”, che anche sul palco sanremese non si smentisce presentandosi con il consueto look da ribelle ma con una canzone che trasuda di soddisfazione per il suo essere nonno. Solo lui poteva riuscirci. Un mito! Voto: 4