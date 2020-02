Gabbani, simpatico gigione

In casa RAI probabilmente nessuno ha l’obbligo o il dovere di doversi alzare presto il mattino, cosicché possono tranquillamente tirare tardi senza alcun problema. E così, dopo oltre 40 minuti di pausa agonistica in cui ha fatto la sua ricomparsa sul palco dell’Ariston Zucchero Fornaciari, all’alba di mezzanotte e 20 minuti è ripartita la gara. Con chissà che umore da parte dei sei cantanti che da ore attendono nel retro palco... A partire da Francesco Gabbani, chiamato a rompere il ghiaccio e che, anche in questa sua terza apparizione sanremese si presenta con una canzoncina leggera, intelligente, ironica che gli permette di sfoderare tutta la sua gigioneria. Voto: 4,5.