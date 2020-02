Grandi voci e.... aristonature notturne

Tony Renis e Ghali il terzo ospite musicale del venerdì sera sanremese è stata una Gianna Nannini non particolarmente... performante dal punto di vista canoro. Dapprima in duetto con Coez (anche lui non proprio intonato) poi in un medley dei suoi successi l’artista senese ha infatti purtroppo dimostrato che la voce ahimè non c’è più.... Fortunatamente a ricordarci cosa vuol dire cantare ci ha pensato una strepitosa Tosca, ormai molto di più di un outsider la cui toccante interpretazione ha ricordato a tratti quelle, indimenticabili, di Mia Martini.