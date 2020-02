Il comico toscano declama «Il Cantico dei Cantici»

Roberto Benigni torna all'Ariston a nove anni dall'ultima esibizione, quando entrò in sella a un cavallo bianco per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia, stavolta accompagnato dalla banda folkloristica Canta e sciuscia, accolto da Amadeus all'ingresso. Poi dopo un omaggio a Fellini e Sordi nel centenario, e una stoccata a Matteo Salvini, propone una serie di estratti dalla «più bella canzone del mondo», Il Cantico dei Cantici, testo biblico che esalta l'amore fisico. «E' la vetta della poesia di tutti i i tempi», ha spiegato. Talmente bello "che è diventato sacro" anche se "la sua presenza nella Bibbia è strana: dentro ci sono corpi nudi frementi, erotismo, baci. Cose molto molto forti. per tenerlo nella Bibbia - ha imbarazzato tanti - hanno trovato tante giustificazioni, tipo che l'autore è Salomone, oppure tutte interpretazioni allegoriche, simboliche.