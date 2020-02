L’allegria dei Pinguini e la classe del duo Ferro-Ranieri

Prosegue con una lentezza impressionante la seconda serata del Festival di Sanremo. I ritmi sono molto più dilatati rispetto alla serata iniziale. Sul fronte della gara divertenti i Pinguini Tattici Nucleari la cui canzone è, sin dal titolo (Ringo Starr), una ricca collezione di citazioni brit-pop che vanno dai Beatles alle Scissors Sisters. (Voto 4). Sul fronte.... extra gara, decisamente intrigante il duetto Massimo Ranieri/Tiziano Ferro in Perdere l’amore. Quasi un passaggio di consegna. (Non dovremmo dargli un voto ma per noi sono da 6 e lode).