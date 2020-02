La risposta di Junior Cally

Visto l’orario e la scaletta ci viene un dubbio: gli artisti potenzialmente più «scomodi» (leggi i rapper) sono stati volutamente programmati al di fuori della cosiddetta «fascia protetta»? Ci auguriamo non sia così anche perché, come detto in precedenza, è da questo settore che vengono le più intriganti proposte di Sanremo 2020. Come quella del più criticato (alla vigilia) artista , Junior Cally che ha replicato ai suoi detrattori con uno dei brani più convincenti dell’intero lotto. Base dura e industrial (che ricorda i vecchi Depeche Mode), testo ironico, graffiante e profondamente intelligente. Quasi un manifesto. Voto: 5,5.