Quattordicesimi concorrenti (dunque ne mancano ancora otto...) Le Vibrazioni che riprendono un classico di Anna Oxa assieme ai Canova. Una performance che però, un po’ per una timbrica non proprio perfetta di Sarcina, un po’ per un arrangiamento discutibile, proprio non funziona. Davvero «Un’emozione da poco» . Voto: 3.