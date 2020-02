Un inedito Zarrillo

Secondo me è stato punito per aver concesso un’intervista al nostro giornale (vedi settore Cultura & Società) e relegato in un orario decisamente infame. Peccato perché la proposta di Michele Zarrillo è di livello. Una canzone che, una volta tanto non parla d’amore ma dei malesseri dell’uomo contemporaneo , e che lo fa con un tono molto “prog”. Voto: 4,5.