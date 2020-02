Zarrillo e Leali, poco compatibili; Junior Cally quasi al massimo

Dopo una breve presentazione di Amadeus (con tanto di omaggio alle vittime del disastro ferroviario di Lodi) parte la gara con Michele Zarrillo in Deborah, accompagnato dall’interprete originale Fausto Leali, la cui voce roca meglio si sposa al tono R&B del brano. Che proprio non è nelle corde del pur bravo Zarillo che deve urlare come un forsennato. Risultato? Così e così....