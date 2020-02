Zarrillo il primo ad esibirsi, Rancore l’ultimo

Tutto pronto per la serata finale di Sanremo 2020 dopo le polemiche legate alla squalifica di Morgan e Bugo dal concorso dei Big avvenuta in diretta durante la quarta e penultima serata di Sanremo. Le 24 canzoni in gara per la vittoria finale, diventano così 23. E una di loro sarà proclamata vincitrice del Festival di Sanremo 2020 alla fine di quella che si annuncia come una lunghissima, quinta e ultima serata presentata da Amadeus affiancato da Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Sofia Novello e Mara Venier.

Immancabili anche in questa serata finale Fiorello e Tiziano Ferro.



Ma ecco l’ordine di uscita dei 24 Big: