Achille Lauro nel nome delle rose

Ultimo, attesissimo quadro per Achille Lauro che al termine della sua esibizione, spogliandosi di giacca e camicia, mostra delle rose sottopelle. Quando si dice «morire per l’arte». Lauro per il quadro finale ha scelto la sua C’est la vie, con un omaggio all’orchestra, invocando anche la benedizione di Dio «su tutti noi, esseri umani».