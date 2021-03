Ornella Vanoni tradisce qualche incertezza mentre scende la scala dell’Ariston, accompagnata al braccio da Fiorello e Amadeus, ma poi si prende la scena: «Il pubblico non c’è, ma l’emozione è uguale». E punzecchia Fiorello: «Ma la tua passione è cantare? È un festival di musica, se canti anche tu non va bene, noi chi siamo?». Una battuta sul look del maestro Leonardo De Amicis. Poi si rivolge agli orchestrali: «Sono più importanti loro del pubblico, magari ne capiscono di più. Ma sono stanchi, sfatti».