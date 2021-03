La quinta e ultima serata del Festival di Sanremo è arrivata. L’ultima, già. In tutti i sensi per Amadeus e Fiorello, che insieme hanno dichiarato di aver terminato la propria esperienza come padroni dell’Ariston: spetterà comunque a loro due decretare il vincitore della settantunesima edizione. Al proprio fianco, invece di Simona Ventura, ci sarà Giovanna Botteri, storica inviata della RAI. Oltre ai 26 big in gara ci saranno le attrici Serena Rossi e Tecla Insolia, Ornella Vanoni con Francesco Gabbani, Umberto Tozzi e Dardust. Poi, Federica Pellegrini e Alberto Tomba, per tacere degli ospiti fissi Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro. A votare sarà il pubblico. CdT.ch, per il gran finale, ha organizzato una diretta ad hoc anche su Twitch. Dalle 20.30 e per un’oretta, un’oretta e mezza circa, infatti, Mauro Rossi e i suoi ospiti commenteranno in videodiretta la prima parte della (si teme lunghissima) serata conclusiva del Festival.