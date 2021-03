L’impatto della pandemia scatenata dal virus Covid-19 e la crisi che ne è seguita si sono fatti sentire anche nel settore dell’audiovisivo, provocando la sospensione dell’attività di cinema, cineteche e musei, oltre che rallentamenti e blocchi sia alla produzione sia alla distribuzione di film, documentari, serie TV e così via. Il pezzo più colpito della filiera produttiva è sicuramente quello delle sale cinematografiche, secondo varie fonti danneggiato proprio in un periodo in cui i box office, ovvero le presenze e gli incassi, erano in crescita rispetto agli anni precedenti. Solo in Italia, l’emergenza ha causato la chiusura di 4000 sale e la conseguente sospensione del lavoro di oltre 6mila addetti diretti, riporta ANICA, l'associazione italiana che rappresenta le industrie italiane del campo cinematografico.

D’altra parte, è anche vero che i vari lockdown hanno aumentato il consumo di televisione e prodotti di intrattenimento, comportando tra febbraio e marzo, sempre in Italia, un incremento della fruizione televisiva del 20% rispetto all’anno prima, secondo i dati pubblicati da GFK, uno dei maggiori istituti addetti a ricerche di mercato. Per intrattenere a casa la platea televisiva più vasta di sempre, gli esercenti, i musei e le cineteche hanno promosso iniziative di vario genere appoggiandosi ai loro profili social o a piattaforme digitali, mettendo per esempio parte dei loro prodotti d’archivio a disposizione gratuitamente in streaming.

I broadcaster televisivi, tuttavia, si sono ben presto trovati a corto di prodotti inediti, per via dell’inceppamento di quella che è definita “la catena di fornitura dei contenuti”. Con la chiusura delle sale, infatti, molte uscite sono state rimandate o hanno saltato la distribuzione fisica per ripiegare sull’uscita direct to video, in TV o su piattaforme digitali, che hanno registrato un forte aumento degli iscritti, a partire dal leader del settore Netflix fino ai portali locali, come gli svizzeri Cinefile, Filmingo e Artfilm, promotori del cinema elvetico, per lo più invisibile sulle piattaforme dei giganti americani. Per evitare un’americanizzazione eccessiva della settimana arte, l’industria cinematografica svizzera ha proposto una modifica della legge sul cinema, in discussione in parlamento, che prevede l’obbligo per i fornitori online di investire nel cinema svizzero almeno il 4% delle loro entrate lorde e di proporre nel proprio catalogo il 30% di produzioni europee diffuse a livello nazionale.

Ma, sebbene lo streaming attiri un numero sempre crescente di spettatori, il fatturato maggiore continua a essere registrato nelle sale. È il motivo per cui l’anteprima di vari blockbuster internazionali è stata ripianificata negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Alcuni hanno tentato ugualmente l’uscita in sala, come Tenet, l’ultimo film di Christopher Nolan, che ha subito diversi rinvii prima di vedere la luce il 26 agosto, nel breve periodo di riapertura estivo. Altri, per esempio l’attesissimo nuovo capitolo della saga James Bond, No Time to Die diretto da Cary Fukunaga, continuano a rimandare la programmazione, in attesa di una riapertura definitiva dei cinema.

A seguito delle preoccupazioni in chi tutela il mondo delle sale, alcune piattaforme di streaming, come Chili e Tim Vision, nonostante abbiano dovuto a loro volta cancellare la lavorazione delle proprie produzioni originali, si sono mobilitate per offrire agli esercenti delle sale parte degli introiti dei titoli che erano originariamente programmati per uscire in sala. Non è da escludersi quindi che in futuro si troverà un nuovo equilibrio tra i servizi di streaming e il circuito delle sale, valorizzando maggiormente la strada dell’innovazione digitale come forma di arricchimento e diversificazione anche quando si tornerà alla normalità.

Più complessa è la fase della produzione, che, per ragioni di sicurezza sanitaria, ha dovuto far fronte, dopo la prima ondata, alla chiusura di set, teatri di posa e sale di doppiaggio. In generale, le produzioni sospese, stimate verso le 40 tra film italiani e internazionali, serie televisive e pubblicità, ha causato perdite di vari milioni. Inoltre, il rinvio potrebbe causare in seguito una sovrapposizione tra le produzioni previste in quel periodo e quelle rimandate. Di conseguenza, è probabile che molti progetti saranno scartati. Ma soprattutto chi lavora nel reparto tecnico – elettricisti, costumisti, scenografi e così via –, che spesso gode già di una bassa tutela, sarà lasciato a casa per mesi senza poter lavorare. Anche in questo caso, alcune piattaforme sono scese in campo per sostenere chi è a rischio, per esempio Netflix, che ha istituito un fondo di 100 milioni di dollari per supportare i lavoratori delle produzioni cinematografiche e televisive.

Da giugno vari governi hanno dato il via per poter tornare a girare, ovviamente con le dovute precauzioni, dalla limitazione del tempo trascorso sul set alla riduzione allo stretto necessario del numero di persone in compresenza. In Svizzera, l’Ufficio federale della sanità pubblica ha emesso delle linee guida secondo le quali non devono essere impiegate persone vulnerabili, escludendo per esempio le persone dai 65 anni in su. Le riprese sono poi rallentate a causa dei continui controlli e delle sterilizzazioni dei set, o agli imprevisti di attori e attrici risultati positivi al virus.

Anche le rassegne cinematografiche sono ripartite, trovando dei compromessi per evitare semplici trasposizioni online, come l’espansione dell’evento sul territorio, e dando vita a formule innovative e miste. E mentre gli operatori culturali tentano nuove possibilità per entrare in contatto con il pubblico tramite il digitale, l’Academy ha posticipato la cerimonia dei 93esimi Oscar al 25 aprile, consentendo in via del tutto eccezionale di rendere eleggibili anche i film non usciti in sala e prorogando il periodo di ammissibilità.

Insomma, anche se in crisi, il settore cinematografico non si ferma, e anzi, l’emergenza diventa spunto creativo per dare vita a nuove iniziative.

