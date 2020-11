Elogiare l’obesità è sbagliato, ma non si può nemmeno negare che esista. È questo il valore di Fat Front (2019) di Louise Detlefsen e Louise Kjeldsen, che racconta la vita di quattro ragazze scandinave e la loro lotta quotidiana per accettare con fierezza di essere grasse e smettere di provare disprezzo verso sé stesse. Fondamentali per promuovere la loro causa sono i social media, in particolare Instagram, e il movimento body positivity, nato per abbattere gli standard di bellezza.

Ne abbiamo parlato con Lorella Zanardo, attivista e scrittrice femminista.

A differenza di altri film del Festival, che parlano di situazioni lontane da noi, questo documentario parla di qualcosa di comune, almeno tra le ragazze: ovvero il disagio per il proprio corpo, che non si percepisce mai come abbastanza bello o magro. Un ruolo in questo ce l’hanno i modelli imposti dalla società, soprattutto dai social media, ma anche dall’industria della moda. Come si possono combattere queste pressioni sociali?

«Io l’ho fatto dieci anni fa, quando è uscito il documentario Il corpo delle donne, nato quando un giorno, tornando in Italia dall’estero, accesi la TV e mi resi conto che c’era tutta una proposizione di modelli di corpo che non erano reali e in più erano molto invadenti, perché siamo obbligate a guardarli, non ci sono molte alternative. Anzi, c’è la proposizione di quello che io chiamo il corpo unico, il modello unico. E la pressione che esercitano i media, una volta la TV e oggi i social media, verso le ragazze e le donne è fortissima. Dunque, chi è femminista oggi non può non occuparsi di media. Perché quando io ero una bambina, c’era solo la televisione, c’era lo stesso la proposizione di un modello, per le donne è sempre stato così, però era molto più facile di oggi, perché la televisione aveva due canali, quindi vedevo delle belle ragazze, ma il resto della mia giornata era libera, ed eravamo tutte molto diverse. Oggi una giovane, ma anche per i maschi ormai è così, tramite lo smartphone, il computer, hanno accesso solo al famoso modello unico, che è molto forte. È difficilissimo oggi rimanere indipendenti, bisogna lavorarci tanto, pensarci tanto, quindi prima ce ne rendiamo conto, prima ci lavoriamo, più facile sarà non essere manipolate da questi media».

Riguardo alla proposizione di altri modelli, nel mondo multimediale è raro vedere delle persone grasse rappresentate in maniera positiva. E soprattutto oggi che si parla molto di rappresentazione inclusiva, rispetto alle donne o alla comunità LGBTQIA per esempio, c’è ancora quasi una censura delle persone grasse, soprattutto se femminili. Quindi quanto è importante proporre film come Fat Front, che vuole anche provocare su questi temi?

«Sicuramente è importante, e non mi stupisco del fatto che arrivi dalla Svezia. C’è un indice molto interessante che viene stilato ogni anno dal World Economic Forum, il Global Gender Gap, che misura il divario tra i generi in tutti i paesi del mondo. La Svezia, così come i paesi del nord Europa, è sempre ai primi posti, mentre l’Italia è sempre in posizioni terribili. Perché lo dico? Perché non mi stupisce che un film del genere venga da un paese dove c’è una presa di coscienza forte sui diritti delle donne. Però attenzione, il film è molto interessante, ma, in generale, noto che sia nelle università dove si insegna genere e femminismo, sia tra chi è femminista o si interessa ai diritti delle donne, è diventato importante occuparsi di combattere il fat shaming o l’ageism. Benissimo, anche se a volte è più un esercizio intellettuale che una vera presa di coscienza, qualcosa che viene dall’anima. Verso i grassi e le grasse c’è una discriminazione fortissima, più che verso ogni altra categoria. Però gli stereotipi non si combattono leggendo testi su questi temi, bisogna proprio fare un lavoro molto umile su noi stessi, l’ho fatto anch’io su di me, cioè chiedersi: «Provo discriminazione verso quella persona che è grassa, verso quello vecchio? Sì». Bene. Non me ne spavento, ma ci lavoro, perché altrimenti diventa più un esercizio intellettuale. Il film è importante perché ha fatto in modo che si discuta su queste tematiche, quindi ben venga. Allo stesso tempo, dico una cosa banale, non stiamo neanche facendo l’elogio dell’obesità, perché sappiamo che se una persona ingrassa molto avrà dei problemi di colesterolo, diabete, etc. Quindi sicuramente il film è importante nella misura in cui se ne parla e permette, uso un’immagine che a me piace molto, di aprire le gabbie. Perché una cosa che sento proprio sulla mia pelle è che questa è una società che tende a metterci in gabbia. Sono sovrappeso? «Non va bene, devi dimagrire», sto invecchiando? «Non va bene, devi farti il lifting». Non riusciamo mai a vivere la nostra vita spontaneamente, c’è un controllo terrificante, che poi toglie alle donne anche una grande possibilità creativa, perché è talmente tanta l’attenzione che siamo costrette ad avere per i nostri corpi che non abbiamo più tempo per fare nient’altro e si finisce per lavorare solo sulla propria immagine. Quindi in film è importante nella misura in cui ci fa vedere delle ragazze che con grande fatica cercano di aprire queste gabbie e godere del proprio corpo, perché ormai non ci concediamo più di essere libere, ci sentiamo sempre giudicate, e le prime che ci giudicano siamo proprio noi stesse».

A proposito di giudizio, nel film si fa spesso riferimento al movimento body positivity, che però non è la soluzione a tutto: l’amore per il mio corpo non fa scomparire le discriminazioni. L’aspetto fisico è ancora il metro di giudizio di una persona, quindi quanto lavoro c’è ancora da fare per far capire che ogni corpo è valido e ha diritto al rispetto, alla dignità e alla rappresentazione?

«Io sono un’attivista e lo faccio tutti i giorni. Bisogna protestare quanto serve, senza neanche avere troppa paura del giudizio. Io ricevo ancora spesso attacchi che mi feriscono, però non mollo, perché poi i risultati si vedono negli anni, ed è molto importante e anche bello pensare che attraverso la mia protesta il mondo può essere migliore per noi donne. Quindi vado anche tanto nelle scuole a spiegare che dobbiamo occuparci quotidianamente dei nostri diritti, anche usando i social, che si possono usare per fare hate speech, ed è terribile, ma servono anche per protestare civilmente, come nel caso della pubblicità sessista. In Italia si fa e si è fatto negli anni grande uso di pubblicità con delle immagini molto umilianti. Ma grazie ai social posso cercare la pagina Facebook dell’azienda o dell’agenzia di comunicazione che fa una pubblicità sessista, e scrivere loro di ritirare quella specifica pubblicità. Se scrivo solo io non succede niente, ma se scriviamo in mille, in moltissimi casi la ritirano. Quindi, il mondo che ci va bene si costruisce. Quello che consiglio sempre è di unirsi a un’associazione, avere un gruppo di riferimento, lottare ma insieme, perché spesso se si è da soli e molto giovani, leggere insulti sulla propria pagina può essere molto doloroso. E poi bisogna educare i ragazzi, le ragazze, i bambini, a non usare odio e insulti, bisogna farli riflettere sul peso delle parole che usiamo e insegnare loro il rispetto. Perché i ragazzi molte volte sono inconsapevoli dei loro gesti, quindi l’educazione è fondamentale, e se la famiglia non riesce a darla bisogna che la scuola sia il punto dove questa formazione passa».

