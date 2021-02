Da oltre 20 anni la SUPSI offre una vasta scelta di programmi di «formazione continua». Un’esperienza didattica che viaggia di pari passo con il mondo del lavoro. Lo scopo è di permettere ai lavoratori di aggiornarsi continuamente, potendo conseguire certificati o più semplicemente partecipando a seminari. Il fiore all’occhiello dell’Accademia Ticinese, che riesce a seguire il mercato del lavoro tracciandone i bisogni ed aggiornandosi di conseguenza per superare le sfide future.

Si dice spesso che «non si smette mai di studiare». Potrebbe spiegarci in che cosa consiste il «Career LifeLong Learning»?

«Dietro questo concetto vi è l’idea di un ciclo della formazione che sulla spinta dei rapidi cambiamenti del mondo del lavoro, della società e dell’economia, diventa sempre più breve e va costantemente rinnovata percorrendo traiettorie di apprendimento lungo l’arco della vita. Formarsi continuamente accedendo alle molteplici varietà e modalità di apprendimento continuo, sia formale sia informale, permette di crescere personalmente e professionalmente e di ampliare le proprie opportunità di carriera.

Oggi questo concetto è stato ampliato ed esteso dalla dimensione della carriera e dell’occupabilità a quella della promozione dello sviluppo collettivo partendo dalla realizzazione personale dei singoli.

La formazione lungo l’arco della vita è la chiave per il futuro, va promossa e valorizzata come ricchezza sociale ed economica, il nuovo welfare».

Nel 2008 la consigliera federale Doris Leuthard ha lodato il Ticino per l’approccio alla «formazione continua», della quale ne ha riconosciuto la grandissima importanza. Quanto ritiene attuali le parole della consigliera?

«Con il passare degli anni si è consolidato, in Ticino, un approccio olistico alla formazione continua sia attraverso iniziative di collaborazione e strumenti normativi, che hanno permesso di valorizzarla come elemento centrale e al contempo trasversale, sia grazie al dinamismo degli attori che partecipano al sistema dell’offerta.

Il nostro Cantone è uno dei pochi ad avere una piattaforma, rappresentata dalla Conferenza Cantonale della Formazione Continua, che riunisce tutti i principali Enti pubblici e privati attivi nella promozione ed erogazione di offerte di apprendimento continuo con lo scopo di favorirne e ampliarne l’accesso».

Nadia Bregoli, Direttrice della Formazione continua presso SUPSI

Sempre nello stesso anno, la consigliera poneva l’obiettivo - e la sfida - di aumentare la partecipazione a questa esperienza formativa. Siete riusciti a raggiungere lo scopo? Quali ostacoli state affrontando? E quali avete dovuto superare?

«La SUPSI propone da 20 anni in Ticino, in molti ambiti disciplinari, un’ampia tipologia di programmi di formazione, dai corsi brevi di aggiornamento, a seminari e conferenze, sino ai Master di studi avanzati (MAS Advanced Studies). I corsi rispondono ai diversificati e specifici bisogni del mercato e nascono da collaborazioni con i diversi partner aziendali e dei settori professionali con l’obiettivo di fornire competenze e strumenti per anticipare e risolvere problemi sempre più complessi, da trasferire con immediatezza nel proprio contesto professionale e personale.

In tutto questo periodo sono state oltre 100'000 le persone di un’età media di 38 anni, che hanno partecipato ai nostri corsi e quasi 7'000 quelle che hanno conseguito un diploma di formazione continua. Se poi pensiamo che almeno un terzo dei partecipanti a un corso ne segue un altro a breve distanza, in un ambito magari differente da quello iniziale, lo scopo può dirsi raggiunto. Due fronti di lavoro che ci stanno impegnando per ampliare ulteriormente questa partecipazione sono: il potenziamento di forme flessibili di erogazione e accesso ai corsi e l’incremento della quota di donne che oggi rappresenta il 36% sul totale».

Avete un’offerta didattica molto ampia che tratta quindici tematiche differenti. Qual è quella più frequentata? Quali modalità la caratterizzano rispetto alle altre?

«Le traiettorie di sviluppo personale e professionali sono diventate talmente variegate e trasversali che risulta difficile parlare di ambiti maggiormente frequentati. Ciascuno lo è ma con modalità differenti: in alcuni vi è una maggiore tradizione di partecipazione a programmi di più lunga durata che portano al conseguimento di diplomi, in altri invece di una frequentazione dinamica e continua a corsi brevi di aggiornamento. L’accelerazione della digitalizzazione ha inoltre offerto nuove opportunità d’accesso e i seminari e le conferenze hanno registrato un vivace impulso».

Guardando a tutti i corsi che proponete, ci sono aspetti che volete migliorare? Quali piani avete per il futuro?

«La nostra visione generale è che la personalizzazione, la collaborazione e la combinazione di apprendimento informale e formale definiti dalla legislazione federale, saranno sempre più al centro della formazione continua in futuro. Vedremo l’affermarsi di un paradigma di apprendimento continuo concepito come idea guida capace di interpretare e progettare il processo formativo nella sua globalità spazio-temporale. Un processo che sarà modellato dall'ubiquità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ma anche dei luoghi. In questo modello la sfida sarà data dalla capacità di coniugare il sapersi proiettare criticamente verso un'apertura all’universo globale delle conoscenze, delle esperienze e delle buone pratiche, con quella di riconoscere e selezionare la consistenza e rilevanza di questi saperi. Una sfida che richiede un apprendimento di qualità».

