In una nazione divisa in due da una barriera di oscurità, una ragazza scopre di poter evocare la luce. Un’abilità così rara, in mondo dominato da guerre e conflitti, scatena subito le brame di varie fazioni avversarie, che tramano nell’ombra per appropriarsene.

Con questa premessa, Netflix inaugura la prima stagione di una nuova serie fantasy per ragazzi, tratta dai romanzi della scrittrice statunitense Leigh Bardugo. Gli sceneggiatori, tuttavia, invece di una classica trasposizione dalla pagina allo schermo, hanno optato per qualcosa di nuovo, unendo trama e personaggi di due opere: la trilogia Grisha, dedicata alla storia di formazione Alina, prescelta che deve salvare il mondo col suo potere unico, e la dilogia di Sei di corvi, incentrata invece sulle avventure rocambolesche di una banda di ladri. Gli eventi delle due storie, pur svolgendosi nello stesso mondo, hanno luogo in ambientazioni diverse e su due linee temporali differenti.

Lo show aggiunge quindi alla trama del primo romanzo, in italiano Tenebre e ossa, una storia inedita per i Corvi. Quest’ultima è inserita più come operazione di fanservice che per vera necessità, e talvolta appare un po’ sconnessa, ma la combinazione di due storie molto diverse tra loro permette di bilanciare discretamente una narrazione piuttosto statica e dai toni drammatici a una molto più dinamica e divertente. Anzi, pur risultando molto sacrificata, la parte sui Corvi è anche quella che «salva» la serie, perché contrappone agli stereotipi del romanzo fantasy adolescenziale dei personaggi più maturi e complessi, e quindi molto interessanti da seguire.

Azzeccatissimo in questo senso il cast, composto principalmente da giovani attori emergenti, che si cala perfettamente, chi più chi meno, nel ruolo, mostrando anche molta chimica nelle interazioni tra di loro. Peccato solo che, per la fretta di portarli tutti sullo schermo, alcuni personaggi a cui nei libri è dedicato grande spazio nella serie diventino quasi delle comparse. Se è vero che i protagonisti della trilogia Grisha ne escono migliorati, con più sfumature, la scrittura dei comprimari non è proprio raffinatissima, e il loro minutaggio ridotto non aiuta a delinearne un preciso arco narrativo.

Trascurato è anche sicuramente il worldbuilding, di cui sono stati tralasciati molti dettagli sul contesto politico e sul sistema magico del Grishaverse, dove Grisha designa le persone dotate di poteri. Come spesso accade per le trasposizioni, molte spiegazioni sono frettolose, rendendo la serie più adatta a un pubblico che ha già letto i libri, lasciando invece chi si approccia per la prima volta a questo universo magico un po’ confuso. Il problema è probabilmente riconducibile al budget, che ha costretto la troupe a ridurre le riprese in programma, passando dai dieci episodi progettati inizialmente ai soli otto effettivamente realizzati.

La serie, soprattutto a livello visivo, risente molto dello stanziamento limitato. Se infatti i costumi e le location, soprattutto quelle in Ungheria, sono molto accattivanti, lo stesso non si può dire degli effetti speciali. Su alcuni aspetti fondamentali hanno investito e si vede, ma in altri casi l’utilizzo della computer grafica non è molto elegante. I fondi a disposizione hanno un’influenza enorme sulla messa in scena, soprattutto per i prodotti fantasy, perché, per quanto sia solida la sceneggiatura, se gli effetti visivi non sono di qualità la serie risulta poco credibile e perde in spettacolarità.

Dunque, in generale, tutto quello che riguarda il comparto tecnico soffre abbastanza. Spesso e volentieri si nota che gli ambienti sono limitati e le riprese, invece di essere ampie, sono molto circoscritte. O ancora, la reiterazione degli stessi flashback è chiaramente il segnale che il materiale a disposizione era finito, e dunque vengono riproposte le stesse scene montate in maniera parzialmente diversa.

Nonostante queste limitazioni, che abbassano il livello di spettacolarità che un prodotto del genere avrebbe potuto raggiungere, la serie rimane molto godibile, e riesce a combinare magia e avventura con riflessioni su temi attuali, come il conflitto etnico, e personaggi solidi. Gli otto episodi si divorano in un attimo e lasciano la voglia di averne di più, anche per i fan dei libri, perché la trasposizione apre le porte a nuove storie tutte da scoprire.

