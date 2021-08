Bergamo, terra di casari e principi delle Orobie

Non è scontato che patrimoni, usanze, mestieri, usi e costumi siano tramandati nel corso del tempo. Per incentivarne il mantenimento e la preservazione, significative azioni vengono intraprese da associazioni, come quella dei «Formaggi Principi delle Orobie» (FPO), il cui obiettivo è valorizzare le «risorse culturali, ambientali, umane delle Orobie», ovvero il patrimonio delle «vitali tradizioni agricole, pastorali e casearie» presenti nelle vallate bergamasche, lecchesi e valtellinesi da molti secoli. In particolare, l’Associazione promuove l’attività di sette realtà imprenditoriali locali, che plasmano con maestria sette formaggi eccezionali, accomunati tra loro per la medesima area di provenienza (l’arco alpino orobico) e la limitata produzione. I nomi dei sette formaggi echeggiano il legame con il territorio: l’Agrì è prodotto del comune di Valtorta e deriva da «agra», il siero inacidito che si aggiunge al latte per ottenerlo; il Formaggio Tipico Branzi prende il nome dall’omonimo comune della Valle Brembana, località dove si faceva convogliare il latte d’alpeggio per la stagionatura e dove ha luogo l’antica fiera bovina di San Matteo; i Formaggi di Capra Orobica sono realizzati con una razza caprina autoctona che oggi rischia l’estinzione; il Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana denota già un legame con il territorio, rimarcato dalla voce dialettale mut, «alpeggio» (Consorzio del Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana, 2010); lo Storico Ribelle riprende millenarie ricette e originali modalità di produzione; lo Stracchino all’Antica delle Alpi Orobiche e lo Strachitunt DOP prendono spunto da antiche usanze: il termine si riferisce al cacio prodotto durante le soste della lunga transumanza, quando gli animali, stracchi, «stanchi», per il cammino, producevano poco latte.