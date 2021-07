Non solo consegne di latte, ma anche lavorazione dello stesso. La vocazione casearia della Lombardia è ben testimoniata dai numeri: 14 dei 50 formaggi italiani D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta) il marchio con cui l’Unione Europea disciplina e tutela giuridicamente i prodotti agroalimentari e la loro area geografica di provenienza (Regolamento (CE) del Consiglio, 2006). Possono essere prodotti, anche o esclusivamente, nella regione. I dati concessi dai consorzi mostrano il Grana Padano DOP ergersi come principale formaggio lombardo e italiano: la produzione di 148.244 tonnellate nel 2019 corrisponde a circa tre quarti del totale dei formaggi DOP prodotti in tutta la regione. In graduatoria seguono il Gorgonzola DOP e il Parmigiano Reggiano DOP, avanti il loro fulcro produttivo in altre Regioni (Pretolani & Rama, 2021).