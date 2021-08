La Valle Taleggio è solo una delle «valli del formaggio» orobiche. Le antiche sapienze contadine e casearie sono oggi custodite, tramandate e promosse da famiglie, associazioni, consorzi di tutela, latterie, istituzioni e presidi internazionali. Per loro, i formaggi delle Alpi Orobie sono un glorioso passato, un importante presente e una certezza per il futuro.

Tra i giovani promotori del settore caseario c’è Bruno Midali, giovane ragazzo neolaureato che ha voluto «credere nel territorio» e proseguire l’attività della Latteria Sociale di Branzi, fondata da suo nonno Giacomo nel lontano 1953. «Il formaggio è un prodotto, ma, soprattutto, una risorsa». Non bisogna, però, dimenticare i «fondamentali» contesti ambientali entro cui questa risorsa viene realizzata: «le valli orobiche sono un tesoro naturalistico unico: qui si racchiudono conoscenze agrarie, tradizioni casearie e storie umane millenarie». Si è detto che alcuni formaggi devono il proprio nome a tecniche di preparazione (Agrì), antiche ricette (Storico Ribelle e Stracchino all’antica), paesi (Branzi e Taleggio) e luoghi (Formai de Mut). «Riferimenti al territorio sono presenti anche in alcune razze di animali, come pecora gigante bergamasca, capra orobica e pastore bergamasco. La razza bovina bruna ha conosciuto qui il suo massimo perfezionamento. Ciò testimonia il legame inscindibile esistente tra l’uomo e questa terra». Luoghi che meritano di essere scoperti: «vogliamo offrire ai turisti un’esperienza unica, in grado di far conoscere non solo i formaggi, ma tutta la filiera casearia e l’ambiente montano circostante». Per fare ciò, «si propongono escursioni montane, per scoprire gli alpeggi, le baite, i fiori, le erbe, i profumi e i colori dei prati e dei monti dove pascolano le mucche». Inoltre, le «visite guidate alle latterie e alle casere mostrano il processo con cui il latte raccolto a monte viene lavorato e trasformato nei vari prodotti lattiero-caseari».

Ogni giorno, l’intero settore lattiero-caseario orobico affronta nuove sfide derivanti dalle turbolenze economiche e sociali dei tempi moderni, tra le quali l’oblio dei pascoli, le crisi del settore, l’abbandono delle attività agro-pastorali e lo spopolamento delle valli.

Ad esempio, oggi solo una dozzina di piccoli allevatori (10-12 vacche ciascuno) fanno confluire il latte crudo alla Latteria Sociale di Valtorta per la produzione dell’Agrì (Slowfood, s.d.). Oppure, eventi burrascosi (es. Covid-19) possono avere risvolti assai negativi sull’intero settore.

L’attività promozionale ed il conseguente circolo virtuoso proposto dal giovane Midali è sicuramente un’iniziativa lodevole e non è l’unica. Ad esempio, a Gerola Alta (SO) è sita la “banca del formaggio” presso la sede del Consorzio. Qui si può investire in una forma fresca di Storico Ribelle e lasciarla stagionare presso la casera per molti anni. Il suo valore aumenta con il passare del tempo ed una forma può valere migliaia di euro.

Di più ampio respiro è Forme. Nato a Bergamo nel 2015, trattasi di un progetto ideato per la valorizzazione e la promozione dell’intero comparto lattiero-caseario a livello nazionale e internazionale. I suoi scopi consistono in: aumentare la percezione di valore dei formaggi italiani; incrementare le vendite; migliorare la conoscenza dei prodotti e dei territori da cui nascono; promuovere modelli sostenibili che tengano conto del benessere animale e dell’ambiente; creare cultura della qualità. Insomma, Forme è un vero e proprio movimento economico-culturale che non si pone confini. Ad esempio, Forme ha ospitato i World Cheese Awards, le «Olimpiadi del formaggio», presso la fiera di Bergamo nel 2019 (17-20 ottobre). L’edizione (32a) dei World Cheese Awards tenutasi nel capoluogo orobico è stata un grande successo. I numeri da record parlano chiaro: 3.804 formaggi candidati totali (+10% in relazione al 2018) provenienti da 6 continenti e ben 42 Paesi partecipanti. Primato anche per l’Italia, che è stata in gara con ben 845 formaggi candidati (+102% rispetto all’edizione 2018), e per la giuria, che ha contato 260 membri provenienti da 35 Paesi. I visitatori sono stati circa 150.000. Un tripudio per le Cheese Valleys orobiche e Bergamo, «capitale europea dei formaggi» e «città creativa Unesco» per la gastronomia.

©CdT.ch - Riproduzione riservata