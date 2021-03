La tecnologia procede a grandi falcate nel campo della medicina, sviluppando di continuo nuovi sistemi per ridurre l’impatto delle cure e degli interventi sul paziente. La chirurgia robotica, di cui è specialista il Dr. Med. Ramon Pini, si muove proprio in questa direzione.

Dr. Pini, lei è specialista in chirurgia mini-invasiva robotica. Ci spiega in grandi linee in cosa consiste il suo lavoro?

Di base il concetto di chirurgia mini-invasiva è legato a quello di laparoscopia, che consiste nell’operare con una videocamera e piccoli strumenti. Nel mio caso, che sono un chirurgo viscerale, quando opero l’addome di un paziente pratico dei piccoli buchi - uno destinato alla videocamera e gli altri agli strumenti con i quali svolgo l’operazione - piuttosto che effettuare un taglio. In questo senso parliamo di chirurgia «mini-invasiva».

La chirurgia robotica è un’evoluzione di questa tecnica. Il procedimento è lo stesso, la differenza è che lo strumento non è più direttamente in mano al medico ma in mano ad una macchina, un robot. Quest’ultimo non fa nulla da solo: il chirurgo, attraverso una console posta vicino al paziente, vede in 3D all’interno della sua pancia e manovra la macchina attraverso un joystick che riproduce i movimenti delle sue mani.

In pratica è come se avessi la mia mano all’interno del paziente, ma da un buco di soli otto millimetri.

Come si impara ad utilizzare questa macchina?

La Intuitive Surgical, la ditta che produce il robot che si chiama Da Vinci Xi, ha dei percorsi formativi per imparare ad operare con questa tecnologia. Si parte sempre allenandosi con simulatori virtuali, poi si fanno degli esercizi in dry lab (laboratorio secco). Lo step successivo è il wet lab (laboratorio con liquidi) nel quale si arriva ad operare su animali o su cadaveri. Questo, fondamentalmente, è l’iter che si segue prima di operare sull’umano.

L'Ospedale Regionale di Bellinzona ha un importante riconoscimento nell’ambito della chirurgia robotica.

Il sistema Da Vinci sta spopolando. In America è molto usato ed in Europa ci stiamo arrivando. La Svizzera è uno dei paesi europei con il più alto tasso di robot, con circa quaranta apparecchi. La Intuitive Surgical, secondo dei requisiti molto precisi e scrupolosi, attribuisce ad alcuni ospedali, il titolo di Case Observation Center, ovvero un centro di riferimento di questa tecnologia. L’ORBV è uno dei soli otto centri in Europa ad averlo, ottenendolo nella specialità della chirurgia delle ernie. Questi centri, oltre ad avere all’attivo una gran quantità di interventi, devono avere la figura di un proctor (che a Bellinzona sono io), ovvero un istruttore dell’azienda, per insegnare a chi vuole imparare ad utilizzare la macchina.

Dr. Med. Ramon Pini - Studia medicina all’Università di Berna e si specializza in chirurgia viscerale. È stato nominato da Intuitive Surgical supervisore della formazione certificata in chirurgia robotica, ed è uno dei pochi in Europa con questo importante riconoscimento internazionale. Lo scorso febbraio è stato nominato viceprimario di Chirurgia all’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli (ORBV).

Di recente è stato nominato viceprimario di Chirurgia presso l’ORBV. Sensazioni a caldo?

In primis c’è chiaramente una sensazione di soddisfazione, personale ma non solo. È sempre bello quando anche all’esterno viene riconosciuto quello che sei riuscito a fare, quindi sono molto orgoglioso.

Con questo titolo ovviamente il mio quotidiano cambia: a lavoro si affrontano temi di reparto, responsabilità e progetti che prima non facevano parte delle mie giornate. C’è sicuramente una responsabilità in più, ma cerco di affrontarla con grande calma andando sempre avanti.

Come pensa che si evolverà questa tecnologia?

Sicuramente il prossimo robot spingerà la chirurgia mini-invasiva ad essere sempre più «mini». Se con la laparoscopia siamo arrivati a svolgere alcuni interventi con piccoli buchi invece che con un taglio che va dal pube allo xifoide, il futuro sarà avere questi buchi ancora più piccoli. Il tutto giocherà a vantaggio non solo del fattore estetico, ma soprattutto di una migliore e più veloce ripresa del paziente dopo l’operazione.

Alcune università stanno testando degli strumenti, che in America sono già usciti, i quali sono in grado di muoversi all’interno del paziente riuscendo a praticare l’operazione attraverso una sola incisione. Quindi il futuro ci riserverà una chirurgia sempre meno invasiva.

L’EOC partecipa attivamente al percorso formativo del Master in Medicina dell’USI. Gli studenti imparano anche la chirurgia robotica?

Gli studenti del Master in Medicina dell’USI, quando vengono in ospedale, devono passare in rassegna diversi dei servizi che l’ospedale offre, tra cui medicina interna, pediatria, etc. La chirurgia è uno di questi. Hanno diritto - e lo fanno volentieri – a entrare in sala operatoria, così da poter iniziare ad assistere agli interventi, e, tra questi, anche a quelli di chirurgia robotica, vedendo come funziona questa macchina e come viene installata sul paziente. Questa tecnologia, come abbiamo già accennato prima, si presta bene al training virtuale, quindi questi studenti avranno la possibilità di entrare in console e provare ad approcciarsi allo strumento. A Bellinzona abbiamo un simulatore virtuale che imita il robot, con il vantaggio che, non essendo locato in sala operatoria, è di più facile accesso. In questo modo i ragazzi potranno fare esercizi ed operare virtualmente in modo da abituarsi a questo nuovo modo di lavorare.

Così uno studente che non ha ancora scelto quale indirizzo prendere, provando con mano cosa vuol dire fare questo tipo di lavoro, può rendersi conto se potrà essere la sua specialità o meno. Non è inoltre da sottovalutare, in un percorso formativo, la possibilità di poter fare esperienza di strumenti di tale importanza.

©CdT.ch - Riproduzione riservata