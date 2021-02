La dottoressa Rosalba Morese, docente e ricercatrice presso la Facoltà di Comunicazione, cultura e società e l’Istituto di salute pubblica dell’USI, è la prima vincitrice del premio internazionale «Social Research Prize» per l’anno 2020, rilasciato dall’associazione Ciao Table per il riconoscimento delle ricerche in ambito scientifico con focus sugli scambi sociali.

L’associazione non profit ha conferito la prima edizione di questa premiazione all’Università della Svizzera italiana, per il merito degli studi nel campo delle neuroscienze sociali svolto dalla dottoressa Morese, ma come indicato dall’associazione, si prospetta di portare il riconoscimento anche a livello internazionale nei prossimi anni.

Come si sente nel ricevere il «Social Research Prize» in questo periodo di pandemia?

«Intorno si sente questo silenzio, di un’università vuota che fa risaltare ancora di più il periodo particolare che stiamo affrontando. Per questo motivo credo che sia ancora più significativa l’entità di questo premio, che ha come scopo proprio quello di valorizzare la ricerca nell’ambito della socializzazione.

Mi sono sentita onorata quando ho ricevuto la notizia in merito alla mia premiazione, ma proprio per il senso del progetto e per la situazione che stiamo affrontando, ho proposto all’associazione di conferire il premio all’università in cui lavora il ricercatore, ovvero in questo caso l’USI. Chi fa ricerca non potrebbe fare questo lavoro senza una comunità che lo supporti. Io non potrei fare quello che faccio senza una comunità così meravigliosa come quella dell’USI, ma anche in modo più ampio come la città di Lugano. La mia intenzione era proprio quella di rendere il premio un riconoscimento collettivo alla comunità accademica di ricerca, e non solo una premiazione alla carriera individuale.

In questo tessuto culturale, dato da un insieme di tutti, è possibile tirare fuori il meglio e, a differenza di altri momenti della nostra vita, è proprio oggi che comprendiamo quanto abbiamo davvero bisogno della compagnia degli altri.

La comunità è importante e grazie alla pandemia che abbiamo imparato a vedere le cose da nuovi punti di vista: in questo caso la prospettiva di premio al singolo può cambiare come premio alla comunità, alla propria università in qualità di riconoscimento ad un lavoro di squadra».

Cosa l’ha spinta a partecipare in passato agli eventi dell’associazione Ciao Table?

«L’associazione mi aveva contattata in primo luogo per un evento a Lugano sui temi della socializzazione, argomento molto importante per il benessere del singolo e della società. Dopodiché ho iniziato a partecipare in modo più attivo in modo da portare alla luce sul territorio gli aspetti innovativi della ricerca».

Rosalba Morese

A livello del tema sociale, in cosa si focalizza la sua ricerca scientifica?

«L’anno scorso ho pubblicato una ricerca, insieme ai miei colleghi dell’Università di Vienna, sull’esclusione e il supporto sociale fatto in risonanza magnetica. Lo ritengo uno studio importante e utile siccome è stato il primo che ha visto come il supporto sociale può modulare l’esperienza dell’esclusione sociale e quali sono le tipologie di supporto sociale utili a questo.

Eravamo partiti dalla pubblicazione precedente di un gruppo americano che aveva mostrato come il sentimento di esclusione sociale attiva delle aree cerebrali simili a quelle del dolore fisico.

Le neuroscienze sociali sono una disciplina nuova, siccome mettono insieme gli aspetti metodologici delle neuroscienze con quelli teorici delle scienze sociali. Mettere insieme questi aspetti, ha fatto emergere nuovi argomenti di ricerca e ha dato vita a laboratori sparsi per il mondo che si stanno focalizzando su topic come: empatia, esclusione, supporto e inclusione sociale, pregiudizio, stereotipo, etc. È così che la psicologia sociale si associa alle neuroscienze.

Secondo me è importante comprendere i meccanismi e i processi che stanno dietro ai comportamenti umani».

Cosa l’ha portata ad intraprendere il suo percorso formativo e ad interessarsi per le neuroscienze?

«Mi sono laureata in psicologia e ho fatto anche un dottorato di ricerca, ma credo che perlopiù siano le caratteristiche personali che incidono sul nostro percorso. Gli esseri umani sono complessi, li definirei un universo da scoprire, e questo mi affascina.

Mi affascina provare a capire i misteri della mente umana, tutto ciò che c’è dietro alle relazioni sociali e scoprirlo con un punto di vista nuovo. Qualcuno diceva infatti che “le persone sono lo spettacolo migliore da vedere senza pagare nessun biglietto”».

Il premio conferito è un’opera del pittore Renzo Ferrari, caratteristica di questo momento pandemico. Quale valore porta secondo lei?

«In questo momento, un premio rappresentato dall’ opera d’arte del pittore di Cadro, Renzo Ferrari, intitolata Plaga doctores che esprime il vissuto dell’artista durante la forzata clausura pandemica, è un valore aggiunto, che mette insieme l’arte e il mondo accademico della ricerca. È quando si uniscono degli ingredienti potenti che si può attingere a nuovi punti di vista. Se questo periodo può veramente insegnarci qualcosa è lanciarci delle sfide: è l’occasione di viverlo come qualcosa di positivo che ci apre nuove porte. Sia arte che ricerca sono creatività, l’elemento comune in cui si incontrano. Il cervello è come una tavolozza di colori che può dare vita sia ad opere d’arte che ad una ricerca scientifica».

