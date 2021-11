È molto difficile, infatti, riuscire a scovare qualcosa che non ci ponga – neanche idealmente o ipoteticamente – a confronto con l’altrui, tanto che, se anche finalmente ci si riesce a liberare di esso, l’io si sdoppia e ne crea uno fittizio, una copia di sé stessi, con il quale entrare in competizione. Probabilmente ciò accade perché – essendo «animali sociali», come dice il buon vecchio Aristotele - siamo inseriti in un certo contesto, in cui partiamo da una certa condizione, con i mezzi che essa ci garantisce, e con lo scopo di mantenerla o migliorarla. Siamo quindi «costretti» a procurarci mezzi e risorse per tale fine, entrando in competizione (quasi involontariamente) con tutti gli altri che al tempo stesso stanno correndo verso lo stesso traguardo. Così i voti a scuola, il guadagno, il tempo di una gara o il risultato di una partita – giusto per fare degli esempi – diventano gli strumenti per affermare la propria posizione all’interno della società.