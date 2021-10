«Ad oggi si parla spesso della dicotomia uomo vs macchina, forse perché vi è ancora la paura, tipicamente umana, di poter perdere il controllo su qualcosa. Secondo me, questo dibattito è necessario per cercare nuovi punti di vista, per esempio capire come si sente l’essere umano quando interagisce con l’intelligenza artificiale. L’uomo è l’animale sociale per antonomasia quindi l’aspetto relazione è fondamentale. Comprendere meglio la relazione uomo – macchina è utile per identificare l’impatto che può avere sulle persone e come può cambiarne la qualità della loro vita. In una ricerca, abbiamo studiato il comportamento di fiducia attraverso l’uso di un gioco economico chiamato “trust game”. L’esperimento prevedeva la possibilità di fidarsi o meno di un computer rispetto ad un essere umano durante il gioco. I risultati hanno indicato che i nostri partecipanti si sono fidati di più quando interagivano con un essere umano, anche se appartenente ad una cultura diversa, rispetto ad un PC. Il “trust game” può rappresentare un esempio che simula un contesto sociale. Provate a pensare al successo che molti videogiochi, e anche serie TV, hanno tra i ragazzi.