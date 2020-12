Eccolo! È arrivato l’ultimo giorno del semestre. Momento particolarmente atteso da ogni studente universitario che negli ultimi due mesi ha fissato uno schermo, cercando di assorbire da esso nuove conoscenze.

L’ultimo semestre del 2020 è stato una sfida dalla colonna sonora Techno, o per dirla tutta «tecnologica».

Il mondo dell’insegnamento a distanza ha aperto del tutto le sue porte agli studenti universitari.

Se a marzo la situazione aveva portato ad un repentino cambiamento del metodo di insegnamento, questa seconda volta non è però andata così. Tutto è stato pianificato e studiato per poter dare agli studenti ogni mezzo necessario ad essere anche autonomi: letture ed esercitazioni, quiz per stare al passo con la materia, tutoring online, etc...

Ma cosa ne pensano gli studenti di tutto questo? Tra le chat e i forum le opinioni divergono: chi è contento di aver potuto controllare con maggior precisione il proprio calendario scolastico e chi, purtroppo, ha riscontrato difficoltà a stare al passo. Insomma, abbiamo ballato lo stesso Valzer a due ritmi leggermente diversi: a marzo abbiamo improvvisato e a ottobre, invece, sapevamo a cosa adavamo incontro.

Quello che però ora temono gli studenti, oltre agli esami ovviamente, è che questo ritmo debba diventare una routine costante anche nel prossimo semestre.

L’insicurezza verso ciò che ci attende è elevata e i timori vengono a galla. Come sopravviveremo ad un altro semestre così? Riusciremo mai a tornare sul campus? E per chi spera di laurearsi l’anno prossimo, la tristezza ha sostituito la speranza di chi credeva che per allora tutto sarebbe passato.

Sudiamo sui libri per anni: le notti bianche, l’odore di neuoroni bruciati in quelle aule di studio, i sacrifici, etc... Tutto per una cerimonia online in cui non è possibile percepire sulla propria pelle il calore umano che accompagna grandi traguardi.

Ma ciò di cui possiamo essere certi è che prima o poi arriveranno tempi migliori e nulla è invano. Sappiamo bene, in qualità di studenti, che ogni scelta comporta i suoi sacrifici ma anche i suoi benefici. Oggi stiamo a casa proteggendo tutti, per poter un giorno ritornare in piazza senza nemmeno più ricordare cosa sia utilizzare una mascherina.

