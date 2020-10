Tempi difficili richiedono misure straordinarie e noi studenti ne sappiamo qualcosa, no? Quando la sessione degli esami si avvicina, pone davanti delle scelte e delle conseguenti rinunce per riuscire a sopravvivere ai tempi di studio difficili. Tutti quegli aperitivi rimandati e le serate in discoteca mutate in serate pazze tra i libri, sono le abitudini di uno studente nel pieno della sessione. La seconda ondata della pandemia sta diventando sempre più una possibile realtà da affrontare, e come per gli esami è arrivato il momento di prepararsi al meglio per evitare disastri. La stessa università, che ci accoglie ogni giorno, ha dovuto prendere recentemente dei nuovi provvedimenti per permettere a tutti quanti di continuare a studiare in sicurezza. L’utilizzo delle mascherine è diventato obbligatorio anche negli spazi comuni interni, una misura che purtroppo sta a significare che il numero di contagi è nuovamente in aumento. Molti di noi hanno sfidato la sorte non indossandola laddove non potevano rispettare le distanze, spesso perché credevano che l’essere giovani ci rende imbattibili, ma davvero lo siamo anche davanti ad una crisi sanitaria mondiale? È arrivato il momento per tutti noi di capire l’importanza del nostro contributo alla salvaguardia della società. Siamo di fatto la fascia d’età più attiva: ci concediamo serate con gli amici, viviamo con la famiglia o con coinquilini, usciamo spesso e prendiamo i mezzi pubblici; oltretutto in queste circostanze tendiamo anche ad essere quelli che più si rivelano essere asintomatici quando contraggono il coronavirus. Tutto questo pone sulle nostre spalle una grossa responsabilità: evitare di essere a nostra volta il «paziente 0», che porterebbe avanti il diffondersi della malattia. Parecchi studenti in questo momento si trovano a casa in isolamento per via della loro positività al virus, altri in quarantena preventiva per via dei contatti e altri ancora non escono perché temono per coloro che gli stanno vicino. Ognuno di noi ha davanti delle sfide nuove ogni giorno e come sempre è importante mantenere la solidarietà del motto «siamo tutti sulla stessa barca». Seguire tutte le raccomandazioni sia delle autorità mediche che di quelle dell’università è un grande aiuto al nostro ecosistema universitario, permettendo a questo di continuare a funzionare al meglio delle sue capacità. Abbiamo sperato e atteso con impazienza di poter tornare a studiare sui banchi delle aule e ora questa possibilità è di nuovo lì, sulla bilancia. Quel sentimento di timore che abbiamo prima di una lunga e tortuosa sessione di esami, si ripresenta ora in un momento inusuale: a solo un mese dall’inizio delle lezioni. Ci chiediamo se saremo capaci di affrontare, anche questa volta, un allontanamento dalla vita sociale e se saremo in grado di studiare da soli nelle nostre stanze. Da sempre si dice che l’università prepara gli studenti al mondo del lavoro che li attende là fuori, ma nessuno si aspettava che un giorno avrebbe dovuto preparare le giovani menti a vivere un momento di crisi nel pieno del suo avvenire. Siamo la nuova sfida di ogni ateneo e siamo anche il suo futuro, poiché ne deteniamo le redini della sua salute. Abbiamo davanti ancora tante incognite che ci attendono e per affrontarle al meglio è ora di dare anche il nostro contributo: rispettare le raccomandazioni non è un’opinione ma bensì un dovere. Come per tutte quelle volte che abbiamo pensato di non farcela a finire gli esami, anche questa volta ne usciremo.