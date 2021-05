Oggi si parla sempre più spesso di nuove frontiere di investimento, con particolare enfasi alle criptovalute. Questi nuovi strumenti digitali sfidano il monopolio dell’emissione delle autorità centrali, proprio come facevano alcuni prìncipi medievali.

La moneta si avvicina sempre più ad un futuro digitale?

«La moneta ha già un presente scritturale e, di converso, digitale. Non bisogna dimenticare che la moneta è emessa su base contabile a livello bancario. Certamente, una parte di essa in circolazione è detenuta sotto forma di cartamoneta e moneta metallica. Tuttavia, se si guarda anche solo alla contabilità a partita doppia ed all’emissione bancaria su base scritturale, la moneta è già digitale oggigiorno».

Un aspetto rilevante in questo senso è la dematerializzazione dei pagamenti.

«A livello tendenziale, è da sottolineare un sempre maggior uso di carte di credito e debito, nonché le tipologie di pagamento contactless. Questi trend contribuiscono ad un’ulteriore perdita di fisicità all’atto del pagamento. La Banca dei Regolamenti Internazionali ed altre banche centrali hanno recentemente effettuato studi ormai avanzati sull’introduzione di monete digitali di banche centrali (central bank digital currencies)».

Le criptovalute, invece, sono di natura privata.

«Esattamente. Innanzitutto, le criptovalute non sono vere e proprie «monete», ma, piuttosto, strumenti finanziari. Il loro uso (laddove accettate) è volto a saldare transazioni finanziarie o commerciali, come l’acquisto di beni e servizi.

La peculiarità fondamentale delle criptovalute consiste nella loro emissione, su base privata. Trattasi di una grande differenza rispetto al monopolio dell’emissione monetaria da parte del solo sistema bancario: nel caso delle criptovalute, potenzialmente chiunque può “estrarle”, cioè emetterle».

Edoardo Beretta, Docente di «Macroeconomia internazionale» presso la Facoltà di scienze economiche dell’Università della Svizzera Italiana. È da sempre attivo nell’ambito di ricerca della macroeconomia monetaria internazionale

Ci sono esempi precedenti, oppure trattasi di una vera innovazione?

«L’emissione monetaria a livello privato non è un fenomeno nuovo o legato alle criptovalute.

Sebbene dipendenti dall’accettazione o meno su base nazionale, queste rappresentano attualmente una novità, poiché non dipendono da banche centrali. Per certi aspetti, sono un «moderno ritorno al Medioevo» quando l’emissione monetaria era ancora frazionata ed in capo al “signore” di turno».

Quali sono le prospettive delle criptovalute?

«Un tema molto complesso. Il loro futuro dipende da molteplici fattori, tra cui la volatilità: una maggior stabilità del loro prezzo, potrebbe incentivarne una maggior detenzione, nonché un utilizzo non solo speculativo da parte delle persone. Viceversa, laddove le fluttuazioni dovessero rimanere elevate, allora le criptovalute rimarrebbero strumenti destinati a pochi soggetti capaci di far fronte a tali oscillazioni.

Un altro ruolo dirimente sarà giocato dal legislatore. Sebbene abbia finora tollerato questa azione di rottura nei confronti dell’emissione monetaria «tradizionale», non è da escludere che possa intraprendere azioni normative in merito a questi nuovi strumenti finanziari».

Possiedono esse un potere d’acquisto?

«La risposta è duplice. Affermativa, perché le criptovalute sono crescentemente accettate e scambiate direttamente con beni reali e finanziari. Molto più discutibile dal punto di vista macroeconomico. Innanzitutto, è controintuitivo che soggetti privati possano “battere” moneta senza alcuna copertura reale e spenderla per l’acquisto finale di beni reali e finanziari. Si parla già di rischi d’inflazione quando una banca centrale sovra-emette liquidità rispetto a quella che è la copertura reale. Le criptovalute non possono trovare un corrispettivo reale a livello privato, dal momento che il PIL è già monetizzato a livello di corso legale (legal tender), perciò, sarebbero un surplus di moneta nel sistema».

Guardando questi strumenti, non mancano le ispirazioni.

«La tecnologia sottostante alle criptovalute è interessante. Le dinamiche e il funzionamento della blockchain, la crittografia e validazione sono altamente articolati».

La «fisicità» della moneta è sempre una caratteristica fondamentale?

«Dipende dalla situazione. Le cosiddette “corse agli sportelli” durante la crisi economico-finanziaria globale sono stati gli esempi più lampanti. In condizioni di incertezza, i risparmiatori non sempre reclamano il trasferimento dei propri depositi presso un altro istituto bancario, ma ne domandano spesso la conversione in cartamoneta».

Un fattore psicologico di cui bisogna tenere conto...

«In situazioni di profonda crisi, il risparmiatore propende ancora alla riscossione dei suoi depositi presso l’istituto bancario in difficoltà. In prospettiva, sarebbe interessante vedere se eventuali future monete digitali (e-cash) emesse dalle banche centrali possano far venire meno questo meccanismo psicologico nel risparmiatore».

Forme alternative di investimento?

«In epoche di crisi ricorrenti e, comunque, caratterizzantisi per lo scarsissimo rendimento di forme d’investimento tradizionali, come molti prodotti bancari e le obbligazioni, è chiaro che la domanda si dirotti verso alternative.

L’esempio più celebre è l’oro. Questo metallo prezioso è tuttora percepito come bene rifugio e assioma di valore intrinseco. Eppure, anche nel caso dell’oro, esso viene domandato soprattutto sotto forma di titoli legati ad esso (che ne spingono il prezzo ben oltre il suo trend secolare).

Sebbene investimenti diversi tra loro, oro e Bitcoin sono da mesi soggetti a tendenze tutt’altro che dissimili».

