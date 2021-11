«Questa è la mia generazione. In questo momento ognuno di noi ha in tasca l’insieme delle conoscenze umane. Abbiamo possibilità tecnologiche illimitate e per che cosa le usiamo? Face swap. Nessuno prova più ad essere una persona speciale. Perché farlo? Cioè sui social media puoi far finta di avere la vita più emozionante del mondo, mentre in realtà...». («How to sell Drugs Online (fast)», serie Tv Netflix che ha ottenuto un discreto successo). Quanto sostiene Moritz Zimmermann (giovane protagonista della serie) fa riflettere sull’utilizzo che viene fatto dalla «generazione Z» (o «nativi digitali») delle più svariate tecnologie a sua disposizione, essendo nata nell’era della rete e di internet.