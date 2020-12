Per questi ragazzi, oltre che un’esperienza importante di vita, è stata anche un’occasione formativa. Infatti Irene, studentessa di Cure Infermieristiche presso la SUPSI, dice che «in questo modo ho avuto la possibilità di lavorare sul campo, di vedere dal vivo le dinamiche di aiuto e di supporto e di confrontarmi con persone che erano lì per scoprire se erano state a contatto o meno con il virus». Mentre Elia spiega «che la possibilità di dare un aiuto concreto, anche se nel mio piccolo, è stato sicuramente un elemento fondamentale» che lo ha convinto a prendere parte al progetto. Per Ylenia, anch’essa studentessa di Cure Infermieristiche in SUPSI, che arriva da Alzano Lombardo, uno dei paesi italiani più colpiti dal Coronavirus, è stata un’occasione per dare una mano: «ho pensato che anche se solo come volontaria, la mia presenza potesse aiutare nel lavoro, nella ricerca e nelle attività: mi sono sentita in dovere di dare una mano al posto che mi ha ospitata».