Mentre l’autunno esplodeva e ridipingeva di giallo, arancione e rosso le foglie degli alberi nel cortile, l’USI si è ritrovata a salutare i suoi studenti, i membri del corpo accademico, i suoi collaboratori, e con essi anche la speranza e gli innumerevoli sforzi che hanno caratterizzato gli scorsi mesi di lavoro. In seguito all’ordinanza del Consiglio Federale, dal 2 novembre l’insegnamento nelle università è ritornato ad essere a distanza: una sfida ormai nota e accettata, ma ancora una volta, con un pizzico – per alcuni più abbondante – di malinconia in sottofondo. Certamente, di fronte a un’emergenza sanitaria come questa, in cui mai avremmo pensato di ritrovarci, la parola d’ordine è diventata «proteggersi».

Tutelarsi e tutelare chi ci sta attorno, fare attenzione, evitare i rischi. Queste sono state le chiavi di cui l’università ha fatto tesoro, in questi mesi, di modo da arrivare pronta, preparata e sicura a riaprire le porte ai suoi membri. Banchi distanziati e mascherine gratuite per gli studenti, insegnamento in presenza a settimane alterne per evitare sovraffollamenti, aule sanificate a ogni cambio lezione e dispenser di igienizzante seminati in ogni angolo: gli ingredienti perfetti per una ripartenza in sicurezza, a cui non è mancata anche una cospicua dose di speranza. Ma tutto ciò non è stato in grado di fermare quello che forse era già inevitabile, parte di una storia di cui tutti immaginavamo tristemente la continuazione.

E dunque, eccoci di nuovo qui, dall’altro lato dello schermo, a interagire a distanza, a imparare fissando il computer o a insegnare a una platea senza volti. La buona notizia – se di buone notizie possiamo parlare di questi tempi – è che i corridoi dell’USI non saranno vuoti e silenziosi tanto quanto lo sono stati durante la primavera: le aule per lo studio individuale, così come alcuni laboratori e servizi, rimarranno operativi e accessibili, per coloro muniti di badge universitario. Queste misure un po’ più soffici, rispetto alla chiusura totale di marzo, purtroppo non saranno in grado di attutire il senso di incertezza che alberga nell’animo di alcuni studenti. Se da un lato un’apertura parziale dell’università potrà essere un sollievo per qualcuno, per altri regnerà comunque sovrana l’indecisione su quella che fino a una manciata di giorni prima era la propria vita quotidiana. Cosa faranno gli studenti fuorisede a Lugano? Torneranno dalla loro famiglia, lasciandosi alle spalle mesi di affitto, o rimarranno soli, nelle mura strette di un monolocale, per fare lezione con più tranquillità? Riusciranno i pendolari a ottenere una sospensione dell’abbonamento dei mezzi di trasporto? E fino a quando sarà? Quando ricomincerà la tanto agognata routine, che a tutti, sotto sotto manca?

Queste sono solo alcune delle domande che fanno capolino nella mente di noi studenti, in questi giorni così sottotono. La tecnologia ci sta salvando il futuro e la vita, ma la didattica online spaventa tutti. In queste settimane lunghe e buie, quando faremo lezione in pigiama, o quando avremo una presentazione e ci metteremo una camicia o un bel vestito per far sembrare tutto più vero, una cosa dovremo tenere a mente: non siamo soli in mezzo a questa difficoltà. L’università è una grande famiglia. E per questo, siamo fortunati.

