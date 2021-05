Parliamo di difficoltà nell’interpretazione dei numeri in quanto «I dati sulla criminalità sono rilevati in tre fasi principali: al momento in cui viene sporta denuncia (o quando l’autorità giudiziaria viene a conoscenza di un reato tramite altre modalità), quando viene pronunciata una sentenza e all’esecuzione di una pena. – Così si legge nel documento Criminalità e Diritto Penale. Una panoramica sul tema, pubblicato dall’ente sopracitato (ndr.) - Le tipologie di statistiche che ne derivano forniscono panoramiche diverse della criminalità, che a loro volta riflettono solo parzialmente la realtà dei comportamenti. Un confronto fra i dati statistici mette in luce il cosiddetto “processo di selezione”, che si può rappresentare sotto forma di un imbuto poiché a ogni tappa del procedimento penale il numero delle persone perseguite si riduce». Per questo «risulta difficile determinare quali fattori siano effettivamente all’origine delle variazioni registrate. EÌ esclusa dalle statistiche la parte del fenomeno sommersa, ovvero i reati non denunciati». Bisogna inoltre distinguere tra condanne emesse per reati che infrangono quattro tipi di leggi penali: il Codice Penale (CP) che comprende i reati che attentano alla vita e all’integrità della persona o al patrimonio; la Legge sugli Stupefacenti (LStup); la Legge sugli Stranieri (LStr); la Legge sulla circolazione stradale (LCStr).