Chi avrebbe mai immaginato che iniziando l’università nel 2019 ci saremmo ritrovati, dopo pochi mesi, a far parte di un nuovo meccanismo scolastico che avrebbe stravolto le nostre vite in maniera così radicale. Questa nuova modalità di insegnamento è stata attuata in tempi da record, permettendo a tutti di non fermarsi, appianando – così – un clima di incertezza e paura. Ora siamo nel 2021 e questo racconto sembra così lontano, ci sono stati diversi problemi che siamo riusciti a superare, riuscendo finalmente ad adattarci, ma questo equilibrio sta per essere nuovamente stravolto e un nuovo futuro incerto si apre davanti a noi. Siamo davvero pronti ad affrontare questo cambiamento? Le opinioni sono contrastanti, anche se per certi aspetti comuni. Ilaria, studentessa di 21 anni, ha raccontato che secondo lei il ritorno alla normalità non può che avere aspetti positivi, come quelli di «avere un riscontro diretto con il professore, un maggiore contatto con i compagni e la possibilità di uscire dalla propria stanza». Virginia, studentessa al secondo anno di Bachelor, crede sia strano tornare alla «normalità» in quanto – in realtà – non l’ha mai vissuta a pieno. Ritiene infatti che «dopo due anni trascorsi con questa pandemia, penso che le persone si siano un po’ abituate a vivere così e a essere magari un po’ meno socievoli. Credo, inoltre, che la voglia di tornare alla normalità sia veramente tanta e il desiderio di tornare a scuola grande per tutti: studenti e professori. Tornare a scuola sarebbe come un “ricominciare”. Rivivere l’ambiente scolastico, la pausa con i compagni scambiando due chiacchiere o pranzare sull’erba quando splende il sole, queste sono tutte cose che mi mancano molto». Carloandrea, invece, ha avuto la possibilità di vivere l’università per più tempo in presenza dato che è all’ultimo anno di Bachelor e ci racconta che gli manca socializzare con le persone in quanto «la comunicazione umana è troppo importante. Credo che le lezioni in presenza permettano ai professori di avere un feedback immediato da parte degli studenti semplicemente attraverso la comunicazione non verbale, contribuendo, così, a creare un clima più collaborativo e di complicità. Nelle pause ci si confronta con i colleghi, maturando oltre che un rapporto umano anche una crescita personale». Fra gli studenti c’è anche chi ha vissuto la didattica a distanza in modo estraniante, infatti, Lucrezia ci racconta che «durante questo periodo mi sembrava quasi di non frequentare l’università. Ho perso il contatto sociale e la voglia di incontrare gli altri, è stato molto alienante. Certo, però, la comodità delle registrazioni ha permesso comunque di prendere degli appuntamenti e organizzarsi con le proprie tempistiche (anche in caso di malattia) nella comodità di casa». Non è la sola ad aver trovato aspetti positivi nelle lezioni registrate, anche per Tamara «sarebbe utile se in futuro le lezioni venissero ancora registrate, permettendo agli studenti di poter gestire la propria quotidianità e recuperare in caso di assenza, senza ricorrere agli appunti dei compagni, in totale autonomia». Dopo aver ascoltato il punto di vista di alcuni studenti, ci mettiamo ora nei panni di chi si trova dall’altro lato dello schermo, i professori. Francesca Berlinzani, professoressa di Storia antica greca e romana all’Università della Svizzera Italiana, ci spiega come la didattica a distanza abbia offerto a tutti grosse opportunità «snellendo alcune procedure e insegnandoci ad usare forme alternative di apprendimento. Ci ha permesso di relazionarci attraverso grandi distanze, modificando in parte i nostri modi di lavorare. Inoltre, registrare, è una garanzia per lo studio e l’assimilazione di certi contenuti che potrebbero risultare ostici.