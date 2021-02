Le donne che fondano imprese, occupano posizioni economiche importanti e assumono la leadership politica sono sempre più numerose. Dall’esigenza di difendere i loro interessi è nata l’associazione delle Business and Professional Women, una vasta rete internazionale che raccoglie donne attive professionalmente in vari ambiti e settori dell’economia, dalle imprenditrici alle lavoratrici - autonome o dipendenti - d i tutte le fasce d’età e di diverse nazionalità.

Presente in tutti i continenti su vari livelli - da quello internazionale a quello regionale - l’associazione conta in Svizzera quaranta Club in tutte le regioni linguistiche, tra i quali BPW Ticino, fondato nel 1983 e gestito da un Comitato formato da dieci socie. Esse si riuniscono una volta al mese per discutere ed organizzare i numerosi eventi che si svolgono durante l'anno. Il cuore pulsante dei Club sono proprio le socie e la loro volontà di assumersi responsabilità, lavorare assieme e mettere a disposizione le proprie conoscenze e la loro solidarietà nell’affiancare altre donne nel loro cammino professionale.