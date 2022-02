La scoperta di un sistema tangentizio capillare sfociò nel processo Enimont. Tutti i vertici dei partiti furono condannati: Craxi (PSI), Arnaldo Forlani (DC), Giorgio La Malfa (PRI), Renato Altissimo (PLI), Umberto Bossi (Lega). Il sistema truccato degli appalti era antieconomico e antidemocratico. Sfalsava il mercato e non aveva nulla a che fare con la necessità di fare da diga al PCI o al fatto che «la politica costa». Le indagini attestarono diversi casi di corruzione individuale; la classe politica si è sempre difesa dicendo che il finanziamento pubblico non era sufficiente. E dunque erano necessarie forme alternative. Gli imprenditori guadagnavano dal do ut des, trasformando Milano in Tangentopoli. Di fronte alla città della corruzione sistemica, il pool milanese fece largo uso della custodia cautelare per indurre le confessioni degli indagati di modo da svelare altri attori coinvolti nella rete clientelare. Giustificata o no, quella sulla carcerazione preventiva è una delle tante polemiche attorno a Mani Pulite, che ebbe un supporto popolare e mediatico notevole. Da una parte c’è chi accusa la Procura di aver orchestrato un colpo di Stato e il crollo del sistema dei partiti per fini politici, salvando alcuni dalle inchieste e condannando altri. Dall’altra, coloro che ritenevano che tutti fossero corrotti e colpevoli e dovessero essere purgati da un’azione correttivo-morale degli eroi-magistrati. Complice il crollo del Muro di Berlino del 1989, la classe politica fu più vulnerabile e miope rispetto ai tempi della Guerra Fredda. Il Penta-Quadripartito era dissolto. E forte dell’azzeramento della classe politica che guidò il paese dal 1948, alle elezioni del 1994 arrivò l’outsider Silvio Berlusconi, che inaugurò una «Seconda» Repubblica.