Essere multicompetenti è sempre più necessario nel mondo del lavoro e ne deriva anche l’essere spiccati nel comprendere il mercato imprenditoriale che ci circonda.

Tutte le scuole agiscono da trampolino di lancio ma quali responsabilità si celano dietro alle mura di un’università che sta prorpio sulla linea del mondo professionale?

Lo scorso febbraio, SUPSI ha deciso di lanciare il programma Entrepreneur Club, pensato proprio per far fronte a questa realtà.

Ne abbiamo parlato con Giambattista Ravano e Carmine Garzia, coordinatori del progetto.

Cosa motiva la SUSPI a contribuire in questo ambito specifico della formazione?

«La SUPSI è una scuola universitaria professionale, tra le più attive nella creazione di innovazione in Svizzera e, specialmente per il suo territorio di riferimento, rappresenta la maggiore formatrice di competenze professionali. Ha quindi grandi responsabilità nel favorire la realizzazione di attività imprenditoriali.

Come tutte le scuole universitarie professionali ha anche un preciso mandato istituzionale. Esso si esplicita favorendo l’imprenditorialità dei propri diplomati, delle proprie diplomate e del proprio personale e facilitando la creazione di innovazione e nuove imprese. Oltre ai proclami di forma, è importante notare come la SUPSI abbia sempre voluto favorire impresa e innovazione nei suoi programmi di studio e nella prassi di accesso alla libera impresa per i suoi collaboratori e collaboratrici. È giunto ora il momento di avere un quadro organizzativo solido e riconosciuto, al quale studenti e collaboratori possano rivolgersi per formazione e supporto. Per questo motivo abbiamo istituito SUPSI Entrepreneur Club». (Giambattista Ravano)

Carmine Garzia, Responsabile della Ricerca presso il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, SUPSI

Ci troviamo in un momento critico per la società economica, cosa vi ha spinti a dare inizio ad un progetto come questo proprio ora?

«Abbiamo riconosciuto la necessità e al contempo l’opportunità di offrire un programma volto allo sviluppo di competenze imprenditoriali da destinare alle studentesse e agli studenti SUPSI iscritti ai percorsi formativi Bachelor. Un’iniziativa in grado di stimolare a pensare in modo creativo, capace di garantire un’apertura nei confronti dei diversi temi legati all’imprenditorialità da declinare ai diversi ambiti di studio offerti dall’Istituzione. Se gli iscritti ai corsi Master e ai corsi di formazione continua dispongono già di strumenti e iniziative didattici utili a questi scopi e finalità, diversi studenti iscritti ai corsi triennali hanno manifestato la volontà di approfondire la tematica già al primo stadio della loro esperienza di studio universitaria. Da subito questa idea ci è apparsa valida per l’intera istituzione e trasversale a tutti i Dipartimenti. Naturalmente alcuni corsi di laurea beneficeranno più di altri dell’iniziativa che, in larga misura, dipende dagli orientamenti di base e dagli interessi per lo sviluppo di idee imprenditoriali e innovative che si hanno all’interno dei Dipartimenti stessi». (Carmine Garzia)

In che forma il club intende accompagnare gli studenti?

«Il primo passo riguarda la creazione di una piattaforma informatica dove accedere in modo semplice e diretto a una serie di risorse didattiche disponibili nei vari Dipartimenti. La seconda attività che ci impegniamo ad attuare è quella di “disseminazione”: ovvero l’organizzazione e la messa in rete di eventi all’interno della SUPSI dedicati, o di potenziale interesse, per chi si occupa di temi imprenditoriali e di innovazione. La terza linea di intervento è legata al supporto e allo sviluppo del coaching imprenditoriale - che già oggi viene promosso all’interno dell’Istituzione con diverse organizzazioni - a cui si vuole dare un’ulteriore spinta. Quest’ultima linea di intervento intende garantire un accompagnamento personalizzato a studenti e studentesse che hanno sviluppato un’idea imprenditoriale e che intendono raffinarla e portarla avanti nella sua elaborazione». (Carmine Garzia)

Giambattista Ravano, Direttore della ricerca, sviluppo e trasferimento della conoscenza, SUPSI

Viviamo in una società globalizzata, si tende sempre ad aprirsi verso il mercato globale del lavoro. Quali aspetti vi hanno stimolato a dare avvio a questa iniziativa?

«Pensiamo che questa iniziativa possa rendere più attrattiva la SUPSI per tutti quegli studenti e quelle studentesse incuriositi dal tema “imprenditorialità” o che sono animati dal desiderio di sviluppare una propria idea, di fare impresa autonomamente. Ciò non significa che andremo a creare una generazione di imprenditori e imprenditrici. L’intento è quello di poter assicurare, a chi lo desidera, gli strumenti utili a una maggiore consapevolezza sul tema e al rafforzamento del loro spirito imprenditoriale». (Carmine Garzia)

Guardando al futuro, quale traguardo spera di raggiungere l’iniziativa?

«Il traguardo principale è stimolare l’interesse e la partecipazione alle attività di questo programma. A questo proposito è importante sottolineare che SUPSI Entrepreneur Club prevede la formazione di uno student committee, un comitato formato da studenti e studentesse con l’incarico di proporre, coordinare e svolgere in prima linea alcune delle attività previste dal programma stesso. Questo elemento partecipativo è di fondamentale importanza affinché l’iniziativa incoraggi le adesioni: se riusciremo a creare le giuste condizioni di lavoro per questo comitato significherà che saremo riusciti a impostare il programma nel modo corretto». (Carmine Garzia)

©CdT.ch - Riproduzione riservata