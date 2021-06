La fase adolescenziale è quella che, più di altre, contribuisce alla formazione del carattere di una persona. È un vero e proprio ponte tra l’infanzia e l’età adulta. I ponti sono costruiti per unire due estremità non già collegate tra loro e creano un passaggio sospeso nel vuoto. Va da sé che per fare in modo che quel passaggio sia sicuro, vada costruito in maniera impeccabile. Così la metafora prende forma: una buona adolescenza costituisce un passaggio sicuro all’età adulta. Purtroppo, però, non sempre i ponti vengono costruiti come dovrebbero.

I fattori che intercorrono nello sviluppo della personalità di un adolescente sono tantissimi, ma vale la pena soffermarsi su almeno uno di essi, che è il rapporto con i propri coetanei. Uno dei luoghi in cui l’adolescente entra maggiormente a contatto con essi - per forza di cose - è l’ambiente scolastico, in cui è presente una grande promiscuità di personalità differenti. Come in ogni società umana, in tale promiscuità, emergono personalità più forti e più deboli. Questo rapporto di dominanza-remissività può dare il La a situazioni di prepotenza e violenza – sia essa fisica e/o psicologica – che, perpetuate nel tempo, si collocano in quel fenomeno sociale detto bullismo.

«Atteggiamento di sopraffazione sui più deboli, con riferimento a violenze fisiche e psicologiche attuate specialmente in ambienti scolastici o giovanili», così definisce il termine la nota enciclopedia Treccani. Questo fenomeno è dilagante, in continua evoluzione (il cyberbullismo, per fare un esempio) e – anche se in misure diverse – interessa l’intero globo. Le sue conseguenze possono essere molto gravi, in diversi casi anche nefaste: non è raro sentire di atti di bullismo finiti male o di vittime che arrivano all’atto estremo del suicidio.

È proprio per questo motivo che ci è voluta una risposta importante da parte delle istituzioni, nel tentativo di arginare il problema. Una di queste arriva dalla Finlandia, dove è stato ideato il metodo KiVa. Attraverso l’utilizzo di risorse pedagogiche come i videogames, giochi, manuali e tanta conversazione, il metodo vuole insegnare l’empatia e il rispetto verso l’altro a bambini e ragazzi, consapevolizzandoli sugli abusi. Molto interessante è l’applicazione del gioco di ruolo, in cui i bambini interpretano a turno le diverse parti che interagiscono in un atto di bullismo (bullo, vittima e spettatori) potendo così immedesimarsi in ognuna di esse e comprendendone gli stati d’animo. Si cerca poi di educare gli «spettatori» a denunciare l’atto piuttosto che incoraggiarlo (con il silenzio o il riso, per esempio).

KiVa si è rivelato di grandissima utilità, riducendo negli ultimi anni i casi di bullismo in Finlandia del 90%, tanto che è stato preso d’esempio in diversi altri paesi. Anche in Svizzera, presso l’Istituto internazionale di Lancy, a Ginevra, è stato adottato questo metodo che sta lasciando molto soddisfatti sia gli insegnanti che gli alunni.

Risulta chiaro come, sotto molteplici aspetti, una buona educazione nella fase infantile e adolescenziale è la risposta migliore a tanti problemi che affliggono una società che vuole definirsi civile.

©CdT.ch - Riproduzione riservata